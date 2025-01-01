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Киноафиша Карина Мейханаджян. Проверка материала

Карина Мейханаджян. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Карина Мейханаджян: Стендап в Still Standup Moscow

Не пропустите уникальную возможность увидеть Карины Мейханаджян, стендап-комика и резидентку шоу «Женский стендап», в рамках выступления «Still Standup Moscow». Это событие обещает стать ярким акцентом театрального сезона!

О Картине

Карина Мейханаджян - известное имя в мире русского стендапа. Она активно выступает на различных площадках и принимает участие в популярных шоу, таких как «Открытый микрофон» на ТНТ. Ее стиль отличается остроумными шутками и умением находить общий язык с аудиторией.

Что ожидать от выступления?

На вечере «Still Standup Moscow» зрители смогут насладиться новыми номерами Карины, а также услышать истории из ее жизни и наблюдения о современной действительности. Это будет вечер, наполненный смехом и позитивом!

Дополнительная информация

Карины также является ведущей подкаста «Ну мам» на YouTube-канале LABELSMART, где она обсуждает актуальные темы и делится личными размышлениями. Ее творчество привлекает внимание и вдохновляет многих, так что не упустите шанс стать частью этого вечера.

Когда и где?

Выступление состоится в Still Standup Moscow. Уточняйте время и дату на официальном сайте заведения. Билеты можно приобрести заранее, так как количество мест ограничено!

Приходите и зарядитесь позитивом от живого выступления Карины Мейханаджян!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 1000 ₽

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