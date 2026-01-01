Спектакль Карикатура на человечество

Спектакль по повести «Собачье сердце» в театре «Нити»

История, знакомая всем, обретает новую жизнь на сцене театра «Нити». В спектакле, основанном на повести Михаила Булгакова, исследуются неизменные человеческие чувства и ценности. Каждый из персонажей отражает вечные мечты, переживания и свидетельствует о том, как время способно влиять на людей, но в то же время оставляет их сущность неизменной.

Режиссёр Вероника Мамонова стремится передать настроение эпохи через широкие, нервные мазки на сцене. Зрители могут ожидать яркие, знакомые эмоции, сравнимые с личным опытом, вызывая смех и нежность в самых непростых жизненных ситуациях.

В ролях

Цзыся Су

Алексей Артемов

Олег Денисов

Федор Сергеев

Софья Пачколина

Приглашаем всех ценителей театра насладиться этой трогательной интерпретацией классической истории о человеческой природе и вечных ценностях. Возможно, вы увидите в героях себя и своё окружение, что сделает спектакль особенно близким и актуальным.