Спектакль Карикатура на человечество

Карикатура на человечество
Постановка
Нити 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по повести «Собачье сердце» в театре «Нити»

История, знакомая всем, обретает новую жизнь на сцене театра «Нити». В спектакле, основанном на повести Михаила Булгакова, исследуются неизменные человеческие чувства и ценности. Каждый из персонажей отражает вечные мечты, переживания и свидетельствует о том, как время способно влиять на людей, но в то же время оставляет их сущность неизменной.

Режиссёр Вероника Мамонова стремится передать настроение эпохи через широкие, нервные мазки на сцене. Зрители могут ожидать яркие, знакомые эмоции, сравнимые с личным опытом, вызывая смех и нежность в самых непростых жизненных ситуациях.

В ролях

  • Цзыся Су
  • Алексей Артемов
  • Олег Денисов
  • Федор Сергеев
  • Софья Пачколина

Приглашаем всех ценителей театра насладиться этой трогательной интерпретацией классической истории о человеческой природе и вечных ценностях. Возможно, вы увидите в героях себя и своё окружение, что сделает спектакль особенно близким и актуальным.

Режиссер
Вероника Мамонова
Май
24 мая воскресенье
19:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1300 ₽

