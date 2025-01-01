Спектакль Каренины. Лабиринты памяти (Таганрог)

Меню
Каренины. Лабиринты памяти (Таганрог)
Спектакль-путешествие по памяти Сергея Алексеевича Каренина

Это сложная, многогранная история, где зрители окажутся в самых отдалённых уголках подсознания и памяти главного героя Сергея Алексеевича Каренина. Спектакль задает резонирующие вопросы о том, как память трансформирует события нашей жизни, позволяя подсознанию удобным образом воспринимать реальность.

Помните, что прошлое не просто преследует нас. Это череда событий, бусинка, нанизанная на нить времени. Мы единственные, кто на самом деле ищет прошедшие моменты. Мы стремимся зацепиться за ускользающие воспоминания, и именно в этом процессе нередко теряем себя.

О поиске опоры

Как можно мыслить объективно? Этот вопрос становится ключевым для нашего сознания. И что остается от нас, если освободиться от собственных ограничений, суждений и шаблонов? Как можно обрести опору в собственной жизни? Как научиться по-настоящему любить себя, принимая все свои недостатки и «скелеты в шкафу подсознания»?

В спектакле поднимается важная тема: в жизни нет укрытия от бед. Вопрос лишь в том, на чем вы предпочитаете сосредоточить своё внимание: на боли или на исцелении? Останетесь ли вы в лабиринтах своих воспоминаний, виня мир в своих страданиях, или отпустите свою боль и продолжите путь к счастью и к себе настоящему?

Выбор за вами

Приглашаем вас на это уникальное представление, которое заставит задуматься над важными вопросами бытия. Позвольте себе углубиться в свои мысли и чувства, и возможно, вы найдете ответы, которые так давно искали.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Рязань, 23 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 600 ₽

12+
Драма Премьера
Сахарный ребенок
11 октября в 18:00 Рязанский театр драмы
от 700 ₽
Щелкунчик
0+
Балет Детский
Щелкунчик
21 декабря в 17:00 Муниципальный культурный центр
от 1300 ₽
Джек
16+
Драма
Джек
21 сентября в 18:00 Рязанский театр драмы
от 500 ₽
