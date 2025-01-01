Спектакль «Каренина» в московском Театре эстрады

Театр эстрады приглашает зрителей на волну глубоких чувств и сложных вопросов человеческой жизни. В центре внимания спектакля – трагическая история Анны, основанная на знаменитом произведении Льва Толстого. Постановка обещает стать ярким событием в театральной афише нового сезона.

О спектакле

Спектакль «Каренина» погружает зрителей в мир переживаний и поисков настоящих чувств. Главная героиня, Анна, пытается понять себя и свои отношения с двух ключевыми персонажами – Карениным и Вронским. Действие спектакля разворачивается в поезде, который служит символом перемен и неотвратимой судьбы.

Актёрский состав

В постановке задействованы талантливые актёры:

Полина Гухман

Дмитрий Лысенков

Анастасия Светлова

Анастасия Уколова

Антон Филипенко

Полина Денисова

Дмитрий Чеботарев

Анна Головнева

Светлана Камынина

Виталий Коваленко

Ангелина Стречина

Иванна Чеботарева

Ярослав Головнев

Александр Бугин

Как купить билеты

Билеты на спектакль «Каренина» уже доступны для покупки. Выберите удобные места в зале и станьте частью этой волнительно-эмоциональной истории!