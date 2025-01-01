Меню
Каренина
Спектакль Каренина

Спектакль Каренина

Постановка
Театр Эстрады 18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакль «Каренина» в московском Театре эстрады

Театр эстрады приглашает зрителей на волну глубоких чувств и сложных вопросов человеческой жизни. В центре внимания спектакля – трагическая история Анны, основанная на знаменитом произведении Льва Толстого. Постановка обещает стать ярким событием в театральной афише нового сезона.

О спектакле

Спектакль «Каренина» погружает зрителей в мир переживаний и поисков настоящих чувств. Главная героиня, Анна, пытается понять себя и свои отношения с двух ключевыми персонажами – Карениным и Вронским. Действие спектакля разворачивается в поезде, который служит символом перемен и неотвратимой судьбы.

Актёрский состав

В постановке задействованы талантливые актёры:

  • Полина Гухман
  • Дмитрий Лысенков
  • Анастасия Светлова
  • Анастасия Уколова
  • Антон Филипенко
  • Полина Денисова
  • Дмитрий Чеботарев
  • Анна Головнева
  • Светлана Камынина
  • Виталий Коваленко
  • Ангелина Стречина
  • Иванна Чеботарева
  • Ярослав Головнев
  • Александр Бугин

Как купить билеты

Билеты на спектакль «Каренина» уже доступны для покупки. Выберите удобные места в зале и станьте частью этой волнительно-эмоциональной истории!

В ролях
Ноябрь
Декабрь
24 ноября понедельник
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
25 ноября вторник
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽

