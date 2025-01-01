Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каренина. Одна
Киноафиша Каренина. Одна

Спектакль Каренина. Одна

Постановка
Artplay 16+
Продолжительность 1 час 21 минута
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Анна Каренина»: Исследование душевных терзаний

Все мы знакомы с романом Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Этот шедевр литературы стал символом трагедии и любви. Многие могут вспомнить лишь один эпизод: «Это та, которая бросилась под поезд». Но что стоит за этим поступком? Каковы истинные причины и мотивы Анны? Кто она на самом деле?

В спектакле, созданном Ася Гафаровой под художественным руководством Григория Южакова, зрители получат возможность заглянуть вглубь душевных терзаний главной героини. Режиссура и актерская игра помогут раскрыть многослойность образа Анны, её мысли и чувства, которые остаются актуальными и в наше время.

Место проведения

Спектакль пройдет в Artplay, расположенном по адресу: Нижняя Сыромятническая, 10с9, этаж 2, помещение 33.

Интересные факты

  • Роман «Анна Каренина» был опубликован в 1877 году и до сих пор остается одним из самых читаемых произведений Толстого.
  • Спектакль предлагает уникальный взгляд на внутренний мир героини, позволяя зрителям лучше понять её выбор и поступки.
  • Григорий Южаков известен своим нестандартным подходом к классическим текстам, что делает его работы особенно привлекательными для театральной публики.

Не упустите возможность погрузиться в мир Толстого и открыть для себя новые грани знаменитой истории о любви и трагедии.

Режиссер
Григорий Южаков
В ролях
Ася Гафарова
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше