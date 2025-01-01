Все мы знакомы с романом Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Этот шедевр литературы стал символом трагедии и любви. Многие могут вспомнить лишь один эпизод: «Это та, которая бросилась под поезд». Но что стоит за этим поступком? Каковы истинные причины и мотивы Анны? Кто она на самом деле?
В спектакле, созданном Ася Гафаровой под художественным руководством Григория Южакова, зрители получат возможность заглянуть вглубь душевных терзаний главной героини. Режиссура и актерская игра помогут раскрыть многослойность образа Анны, её мысли и чувства, которые остаются актуальными и в наше время.
Спектакль пройдет в Artplay, расположенном по адресу: Нижняя Сыромятническая, 10с9, этаж 2, помещение 33.
Не упустите возможность погрузиться в мир Толстого и открыть для себя новые грани знаменитой истории о любви и трагедии.