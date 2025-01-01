FC/DC Party в Воронеже: Ночь, которую нельзя пропустить!

Воронеж, готовься к незабываемой вечеринке! 23 августа в ВИН ЗАВОД на ул. Кольцовская, 24 состоится FC/DC Party, которая обещает быть поистине тусовочной ночью.

Лучшие DJ и звезды вечера

На сцене — лучшие DJ Воронежа, а особое внимание стоит уделить неповторимому KARENA_MACARENA, который задаст невероятный ритм вечера. Подготовьтесь к зажигательным трекам и отличному настроению!

Важно знать

Не забудьте, что ближе к мероприятию стоимость билетов будет повышаться. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше приобрести их заранее!

Детали мероприятия

Дата: 23 августа

23 августа Место: ВИН ЗАВОД, ул. Кольцовская, 24

ВИН ЗАВОД, ул. Кольцовская, 24 Время начала: 21:00

21:00 Возрастной ценз: 18+

Не упустите возможность стать частью этой зажигательной ночи! Приходите и наслаждайтесь атмосферой веселья и музыки!