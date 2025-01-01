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Karena_Macarena

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

FC/DC Party в Воронеже: Ночь, которую нельзя пропустить!

Воронеж, готовься к незабываемой вечеринке! 23 августа в ВИН ЗАВОД на ул. Кольцовская, 24 состоится FC/DC Party, которая обещает быть поистине тусовочной ночью.

Лучшие DJ и звезды вечера

На сцене — лучшие DJ Воронежа, а особое внимание стоит уделить неповторимому KARENA_MACARENA, который задаст невероятный ритм вечера. Подготовьтесь к зажигательным трекам и отличному настроению!

Важно знать

Не забудьте, что ближе к мероприятию стоимость билетов будет повышаться. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше приобрести их заранее!

Детали мероприятия

  • Дата: 23 августа
  • Место: ВИН ЗАВОД, ул. Кольцовская, 24
  • Время начала: 21:00
  • Возрастной ценз: 18+

Не упустите возможность стать частью этой зажигательной ночи! Приходите и наслаждайтесь атмосферой веселья и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 23 августа
Винзавод Воронеж, Кольцовская, 24д
21:00 от 1200 ₽

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