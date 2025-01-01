Воронеж, готовься к незабываемой вечеринке! 23 августа в ВИН ЗАВОД на ул. Кольцовская, 24 состоится FC/DC Party, которая обещает быть поистине тусовочной ночью.
На сцене — лучшие DJ Воронежа, а особое внимание стоит уделить неповторимому KARENA_MACARENA, который задаст невероятный ритм вечера. Подготовьтесь к зажигательным трекам и отличному настроению!
Не забудьте, что ближе к мероприятию стоимость билетов будет повышаться. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше приобрести их заранее!
Не упустите возможность стать частью этой зажигательной ночи! Приходите и наслаждайтесь атмосферой веселья и музыки!