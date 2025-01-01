Меню
Karena Macarena
Киноафиша Karena Macarena

Karena Macarena

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Грандиозная вечеринка в Казани

Казань, вы готовы? В этом году вас ждет самое яркое событие – вечеринка с DJ сетом, которая запомнится надолго! Впервые в нашем городе выступит Карен Акопян (@karena_macarena) – один из самых популярных блоггеров, комиков, музыкантов и диджеев страны.

Звездный состав

Карен Акопян не только активно развлекает в социальных сетях, но и обладает уникальным талантом создавать незабываемую атмосферу на вечеринках. С ним на сцене выступит именитый московский DJ Nekhristov, который поднимет настроение с помощью своих мощных музыкальных сетов.

Что вас ждет

Событие пройдет 7 ноября в Drink Mall Korston. Начало вечеринки в 21:00, а выступление диджеев стартует в 23:00. Приготовьтесь к невероятным музыкальным трекам и незабываемым миксам, которые будут звучать до самого утра!

Коктейли и атмосферные наслаждения

Не упустите возможность попробовать вкуснейшие коктейли от профессиональных барменов. Эта вечеринка определенно станет местом встречи, где царит дух веселья и позитивной энергии!

Не пропустите шанс ощутить атмосферу настоящей вечеринки в компании талантливых музыкантов и зажигательных ритмов. Ждем вас в казанском Drink Mall Korston!

Купить билет на концерт Karena Macarena

Ноябрь
7 ноября пятница
23:00
Drink Mall Казань, Николая Ершова, 1а, ГТРК Korston
от 1000 ₽

