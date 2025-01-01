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Karena Macarena
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Karena Macarena

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О концерте/спектакле

Диджей-Сет Karena Macarena: Впервые в Tulum Terrace!

Приготовьтесь к незабываемой вечеринке! 28 октября на площадке Tulum Terrace пройдет диджей-сет Karena Macarena. Этот яркий артист известен своими зажигательными треками и уникальным стилем, который объединяет элементы латинской музыки и современных ритмов.

Кто такая Karena Macarena?

Karena Macarena — это не просто диджей, а настоящая звезда в мире электронной музыки. Она зарекомендовала себя как талантливый продюсер, и ее работы уже звучат на крупнейших фестивалях и клубах по всему миру. Вдохновленная культурой и музыкой Латинской Америки, Karena создает атмосферу, в которой невозможно устоять на месте.

Что ожидать от вечеринки?

На вечеринке в Tulum Terrace вас ждет взрывной сет, наполненный энергией и ритмом, который заставит танцевать до утра. Кроме того, организаторы обещают уникальное световое шоу и атмосферу, полную позитива и радости.

Где и когда?

Диджей-сет пройдет 28 октября в Tulum Terrace, расположенном в самом сердце города. Начало вечеринки в 21:00. Рекомендуем приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено.

Как добраться?

Tulum Terrace удобно расположен и легко доступен на общественном транспорте. Если вы планируете приехать на собственном автомобиле, рядом есть парковка. Не забудьте проверить наличие мест!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на диджей-сете Karena Macarena!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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