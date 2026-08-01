КараокеКамикадзе: Александр Казьмин vs Кирилл Гордеев

Шоу «Караоке Камикадзе» - битва за сердца и голоса

Друзья, приглашаем вас на уникальное шоу «Караоке Камикадзе», которое пройдет 18 и 19 августа. Место действия — Гластонбери, где неожиданные повороты сюжета будут держать вас в напряжении. На этот раз Меркуцио бросает вызов самому герцогу!

Участники битвы

В противостоянии встретятся две стороны:

Сторона власти и чести: Кирилл Гордеев — артист мюзиклов, знакомый зрителям по спектаклям «Джекилл и Хайд», «Граф Монте-Кристо», «Бал вампиров» и многим другим.

Кирилл Гордеев — артист мюзиклов, знакомый зрителям по спектаклям «Джекилл и Хайд», «Граф Монте-Кристо», «Бал вампиров» и многим другим. Сторона безумия и страсти: Александр Казьмин — артист, участник таких мюзиклов, как «Преступление и наказание», «Бал вампиров» и «Ромео и Джульетта».

Кто станет судьей?

Настоящим ведущим этого захватывающего шоу будет наш любимый Степан Лукин, который обеспечит дух веселья и конкуренции на сцене.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность стать частью этого невероятного события. Приходите и выбирайте своего героя - Меркуцио или герцога! Каждое выступление обещает быть уникальным и зрелищным. Ждем вас на шоу!