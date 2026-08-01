КараокеКамикадзе: Александр Казьмин vs Кирилл Гордеев

Друзья, приглашаем вас на уникальное шоу «Караоке Камикадзе», которое пройдет 18 и 19 августа. Место действия — Гластонбери, где неожиданные повороты сюжета будут держать вас в напряжении. На этот раз Меркуцио бросает вызов самому герцогу!
В противостоянии встретятся две стороны:
Настоящим ведущим этого захватывающего шоу будет наш любимый Степан Лукин, который обеспечит дух веселья и конкуренции на сцене.
Не упустите возможность стать частью этого невероятного события. Приходите и выбирайте своего героя - Меркуцио или герцога! Каждое выступление обещает быть уникальным и зрелищным. Ждем вас на шоу!