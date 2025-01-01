Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты

Летний проект Гидровояж: Karaoke Show на теплоходе

Команда BardachOK представляет серию популярных вечеринок на теплоходе в рамках летнего проекта Гидровояж. В этом сезоне мы приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате Karaoke Show / Гидровояж на мосты.

Что вас ждет?

Классическая вечеринка Гидровояж становится еще более увлекательной. Теперь вы можете петь в караоке вместе с нашими профессиональными вокалистами! Вас ожидает:

Ночной рейс с 23:40 до 02:30

DJ + MC + караоке с бэк-вокалом

Фотограф для запечатления ярких моментов

Программа вечера

Прогулка по акватории Невы станет незабываемым событием. Вы сможете наслаждаться зажигательной музыкой и танцами на открытой палубе, а также весело провести время под любимые хиты. Не упустите возможность поучаствовать в караоке и продемонстрировать свои вокальные таланты!

Информация для гостей

На борту теплохода работает платный бар с напитками и закусками. Обратите внимание, что приносить свои продукты и напитки строго запрещено. Программа включает маршрут по центру города с разводкой «Дворцового», «Троицкого», «Литейного» и «Большеохтинского» мостов.

Бронирование и возрастные ограничения

Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Обратите внимание, что количество столов ограничено. Мероприятие строго 18+. Действует FC/DC.