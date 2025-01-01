Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
Киноафиша Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты

Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний проект Гидровояж: Karaoke Show на теплоходе

Команда BardachOK представляет серию популярных вечеринок на теплоходе в рамках летнего проекта Гидровояж. В этом сезоне мы приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате Karaoke Show / Гидровояж на мосты.

Что вас ждет?

Классическая вечеринка Гидровояж становится еще более увлекательной. Теперь вы можете петь в караоке вместе с нашими профессиональными вокалистами! Вас ожидает:

  • Ночной рейс с 23:40 до 02:30
  • DJ + MC + караоке с бэк-вокалом
  • Фотограф для запечатления ярких моментов

Программа вечера

Прогулка по акватории Невы станет незабываемым событием. Вы сможете наслаждаться зажигательной музыкой и танцами на открытой палубе, а также весело провести время под любимые хиты. Не упустите возможность поучаствовать в караоке и продемонстрировать свои вокальные таланты!

Информация для гостей

На борту теплохода работает платный бар с напитками и закусками. Обратите внимание, что приносить свои продукты и напитки строго запрещено. Программа включает маршрут по центру города с разводкой «Дворцового», «Троицкого», «Литейного» и «Большеохтинского» мостов.

Бронирование и возрастные ограничения

Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Обратите внимание, что количество столов ограничено. Мероприятие строго 18+. Действует FC/DC.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:40 от 2400 ₽

В ближайшие дни

Забыл повзрослеть, -1, aesthetics across the color line
16+
Рок
Забыл повзрослеть, -1, aesthetics across the color line
2 августа в 19:00 КЦ «Сердце»
от 1000 ₽
Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе
6+
Классическая музыка
Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе
14 августа в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
21 августа в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше