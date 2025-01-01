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Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra
Киноафиша Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra

Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra

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О концерте/спектакле

Главные русские караоке-хиты от Sinteza Orchestra

Мы знаем, как вы любите петь! Только представьте, что вы исполняете любимые треки в компании друзей под аккомпанемент настоящего оркестра. Sinteza Orchestra предлагает уникальное шоу, в котором каждый зритель становится участником.

Программа вечера

В новой программе Sinteza Orchestra звучат главные русские караоке-хиты, которые знакомы каждому. Каждый номер превращается в настоящее музыкальное событие, где зрители могут не только слушать, но и петь вместе с оркестром.

Уникальная атмосфера

Вы почувствуете себя настоящей звездой сцены, исполняя любимые песни в живом исполнении профессиональных музыкантов. Это не просто караоке, а праздник музыки и дружбы, который объединяет всех присутствующих.

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Билеты уже в продаже! Убедитесь, что вы и ваши друзья не пропустите этот музыкальный праздник. Караоке с оркестром — это шанс испытать нечто особенное и неповторимое!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 8 августа
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
19:30 от 2000 ₽

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