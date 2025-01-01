Меню
Карандаш. Презентация альбома
Билеты от 2000₽
Киноафиша Карандаш. Презентация альбома

Карандаш. Презентация альбома

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Презентация альбома «Карандаш» в клубе ТехникабезОпасности

Не пропустите захватывающее событие театрального сезона! Презентация нового альбома группы «Карандаш» состоится в уютной атмосфере нашего театра.

Уникальная возможность для зрителей

Сбор гостей начнется за два часа до начала мероприятия, в 18:00. Это отличное время для того, чтобы насладиться общением с друзьями и знакомством с другими любителями музыки.

На что стоит обратить внимание

Рассадка будет осуществляться по мере прихода гостей, поэтому рекомендуем приходить заранее. Это позволит вам занять лучшие места и заказать вкусные угощения и напитки, которые будут доступны в баре театра.

Дополнительная информация

Не забудьте, что на мероприятии вы сможете не только насладиться живым выступлением, но и пообщаться с участниками группы «Карандаш». Это уникальная возможность задать вопросы и узнать о процессе создания их альбома.

Приходите, будет интересно и весело! Ваша музыкальная встреча уже ждёт вас.

4 сентября
ТехникабезОпасности Москва, Сущевская, 21, стр. 10
20:00 от 2000 ₽

