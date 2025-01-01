Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Карамора
Билеты от 0₽
Киноафиша Карамора

Спектакль Карамора

Постановка
РАМТ 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Карамора» в РАМТе: погружение в мир революционного подполья и борьбы за идеалы

«Карамора» – это название, которое вызывает интерес не только своим звучанием, но и глубоким содержанием. В театральной постановке, посвященной жизни Петра Каразина, мы погружаемся в мир революционного подполья и борьбы за идеалы.

Кто такой Карамора?

Карамора – это просторечное название крупного комара, напоминающего паука. Это странное имя было дано Петру Каразину его товарищами по революционному движению. Он был «старым партийцем» и организатором восстания, известным своей энергией и преданностью делу.

Личность и противоречия

Карамора умён, хитёр и бесстрашен. Его авторитет и преданность общему делу борьбы не вызывали сомнений. Однако, за этим фасадом скрывается сложная личность, которая исследует границы разрешённого. Как далеко можно зайти в предательстве, оставаясь при этом безнаказанным? Это главный вопрос, который поднимает спектакль.

Тематика и вопросы

Спектакль исследует темы предательства, человеческой природы и моральных выборов. Зрители смогут задуматься о том, как далеко они готовы зайти ради своих убеждений и какого рода жертвы они готовы принести.

Интересные факты

Интересно, что спектакль основан на реальных событиях и персонажах, что добавляет ему особую глубину. Карамора – не просто вымышленный герой, а символ борьбы и сложных моральных выборов, с которыми сталкиваются люди в трудные времена.

Приходите на спектакль «Карамора» и погрузитесь в мир революционных страстей и глубоких раздумий о человеческой природе!

Режиссер
Александр Хухлин
В ролях
Людмила Пивоварова
Алексей Мишаков
Евгений Редько
Иван Воротняк
Иван Юров

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00

В ближайшие дни

Дни Савелия
16+
Драма
Дни Савелия
11 сентября в 19:00 РАМТ
от 5000 ₽
Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
6 января в 13:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Вальпургиева ночь
18+
Драма
Вальпургиева ночь
24 октября в 19:00 МОСТ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше