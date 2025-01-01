Карамельная новогодняя мастерская в Музее пряника

Приглашаем вас на увлекательное событие — карамельную новогоднюю мастерскую, которая пройдет в Музее пряника. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу праздника и узнать много интересного о новогодних сладостях.

Чем мы займемся?

Разгадайте рецепт новогодних леденцов: Узнайте секреты приготовления самой популярной новогодней карамели.

Насладитесь чаем с пряниками, чтобы завершить мероприятие на сладкой ноте. Фотозона и магазин: Уделите время для фотографий на память и возможности приобрести сладости для себя и близких.

Не упустите шанс окунуться в волшебный мир новогодней карамели и создать свою собственную сладость! Мастерская станет отличным способом провести время с семьей и друзьями в праздничной атмосфере.