Карамельная новогодняя мастерская
Киноафиша Карамельная новогодняя мастерская

Карамельная новогодняя мастерская

0+
Возраст 0+
О выставке

Карамельная новогодняя мастерская в Музее пряника

Приглашаем вас на увлекательное событие — карамельную новогоднюю мастерскую, которая пройдет в Музее пряника. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу праздника и узнать много интересного о новогодних сладостях.

Чем мы займемся?

  • Разгадайте рецепт новогодних леденцов: Узнайте секреты приготовления самой популярной новогодней карамели.
  • Послушайте историю карамельной сладости: Откройте для себя удивительные факты о леденцах и их значении на праздничном столе.
  • Экскурсия по музею: Откройте для себя захватывающую историю пряников и их производство.
  • Мастер-класс: Каждый участник сможет самостоятельно приготовить три настоящих леденца и забрать их с собой.
  • Вкусное чаепитие: Насладитесь чаем с пряниками, чтобы завершить мероприятие на сладкой ноте.
  • Фотозона и магазин: Уделите время для фотографий на память и возможности приобрести сладости для себя и близких.

Не упустите шанс окунуться в волшебный мир новогодней карамели и создать свою собственную сладость! Мастерская станет отличным способом провести время с семьей и друзьями в праздничной атмосфере.

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
3 января суббота
12:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
4 января воскресенье
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
6 января вторник
12:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽

