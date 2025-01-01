Карамельная новогодняя мастерская в Музее пряника
Приглашаем вас на увлекательное событие — карамельную новогоднюю мастерскую, которая пройдет в Музее пряника. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу праздника и узнать много интересного о новогодних сладостях.
Чем мы займемся?
- Разгадайте рецепт новогодних леденцов: Узнайте секреты приготовления самой популярной новогодней карамели.
- Послушайте историю карамельной сладости: Откройте для себя удивительные факты о леденцах и их значении на праздничном столе.
- Экскурсия по музею: Откройте для себя захватывающую историю пряников и их производство.
- Мастер-класс: Каждый участник сможет самостоятельно приготовить три настоящих леденца и забрать их с собой.
- Вкусное чаепитие: Насладитесь чаем с пряниками, чтобы завершить мероприятие на сладкой ноте.
- Фотозона и магазин: Уделите время для фотографий на память и возможности приобрести сладости для себя и близких.
Не упустите шанс окунуться в волшебный мир новогодней карамели и создать свою собственную сладость! Мастерская станет отличным способом провести время с семьей и друзьями в праздничной атмосфере.