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Карамельная мастерская
Билеты от 490₽
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Карамельная мастерская

6+
Возраст 6+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир сладостей: карамельная мастерская для всей семьи

Окунитесь в мир детства и чистой радости — яркие эмоции гарантированы! В нашей карамельной мастерской вас ждёт увлекательное и сладкое приключение.

Что вас ждёт?

  • Станьте настоящим карамельером и самостоятельно изготовьте три леденца.
  • Используйте безграничные возможности для вашей фантазии: выбирайте из трёх разных вкусов и создавайте бесконечное разнообразие карамельных форм.

Погружение в историю сладостей

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Кто совершил революцию в кондитерском деле?
  • Что общего у карамели и пряника?
  • Почему белочка — это тоже «петушок»?

Чаепитие и сладкие угощения

В завершение вас ждёт атмосферное чаепитие с пряниками и леденцами, которое продолжится и дома! Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом.

Продолжительность мастер-класса: 1 час 30 минут.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:00 от 490 ₽
25 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
26 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
29 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
30 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:00 от 490 ₽
3 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
9 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
14 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
16 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
12:45 от 490 ₽
17 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
20 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
22 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
24 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
14:45 от 490 ₽
26 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
27 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
30 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
31 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
1 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
4 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
7 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
9 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:00 от 490 ₽
12 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:45 от 490 ₽
13 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
12:45 от 490 ₽
14 сентября
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16:30 от 490 ₽

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