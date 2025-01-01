Погружение в мир сладостей: карамельная мастерская для всей семьи
Окунитесь в мир детства и чистой радости — яркие эмоции гарантированы! В нашей карамельной мастерской вас ждёт увлекательное и сладкое приключение.
Что вас ждёт?
- Станьте настоящим карамельером и самостоятельно изготовьте три леденца.
- Используйте безграничные возможности для вашей фантазии: выбирайте из трёх разных вкусов и создавайте бесконечное разнообразие карамельных форм.
Погружение в историю сладостей
Во время экскурсии вы узнаете:
- Кто совершил революцию в кондитерском деле?
- Что общего у карамели и пряника?
- Почему белочка — это тоже «петушок»?
Чаепитие и сладкие угощения
В завершение вас ждёт атмосферное чаепитие с пряниками и леденцами, которое продолжится и дома! Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом.
Продолжительность мастер-класса: 1 час 30 минут.