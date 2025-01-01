Погружение в мир сладостей: карамельная мастерская для всей семьи

Окунитесь в мир детства и чистой радости — яркие эмоции гарантированы! В нашей карамельной мастерской вас ждёт увлекательное и сладкое приключение.

Что вас ждёт?

Станьте настоящим карамельером и самостоятельно изготовьте три леденца.

Используйте безграничные возможности для вашей фантазии: выбирайте из трёх разных вкусов и создавайте бесконечное разнообразие карамельных форм.

Погружение в историю сладостей

Во время экскурсии вы узнаете:

Кто совершил революцию в кондитерском деле?

Что общего у карамели и пряника?

Почему белочка — это тоже «петушок»?

Чаепитие и сладкие угощения

В завершение вас ждёт атмосферное чаепитие с пряниками и леденцами, которое продолжится и дома! Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом.

Продолжительность мастер-класса: 1 час 30 минут.