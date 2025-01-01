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Карамель и пряники
Билеты от 490₽
Киноафиша Карамель и пряники

Карамель и пряники

6+
Возраст 6+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Программа «Сладкое путешествие в мир пряников»

Приглашаем вас на увлекательную программу, посвященную любимым лакомствам — пряникам и леденцам! Это мероприятие станет интересным как для детей, так и для взрослых. Погрузитесь в сладкий мир, где каждый найдет что-то для себя.

Что вас ждет?

  • Экскурсия в Музей Пряника: Узнайте об истории пряников и леденцов — мировых сладостей, которые радуют нас на протяжении веков.
  • Мини-квест: Примите участие в увлекательном квесте на тему пряников и леденцов со всего мира!
  • Мастер-классы: Научитесь изготавливать два леденца и раскрашивать один пряник. Позвольте своему творчеству развернуться!
  • Вкусное чаепитие: Насладитесь дегустацией сладостей и горячего чая в приятной компании.
  • Фотозона и магазин: Не упустите возможность сделать яркие фотографии и приобрести сладкие сувениры.

Для кого?

Мероприятие рекомендовано для взрослых и детей от 5 лет. Оно продлится 1 час 45 минут и подарит вам незабываемые впечатления и сладкие воспоминания.

Не пропустите возможность погрузиться в мир сладостей и провести время с семьей и друзьями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
28 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽

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