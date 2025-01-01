Программа «Сладкое путешествие в мир пряников»
Приглашаем вас на увлекательную программу, посвященную любимым лакомствам — пряникам и леденцам! Это мероприятие станет интересным как для детей, так и для взрослых. Погрузитесь в сладкий мир, где каждый найдет что-то для себя.
Что вас ждет?
- Экскурсия в Музей Пряника: Узнайте об истории пряников и леденцов — мировых сладостей, которые радуют нас на протяжении веков.
- Мини-квест: Примите участие в увлекательном квесте на тему пряников и леденцов со всего мира!
- Мастер-классы: Научитесь изготавливать два леденца и раскрашивать один пряник. Позвольте своему творчеству развернуться!
- Вкусное чаепитие: Насладитесь дегустацией сладостей и горячего чая в приятной компании.
- Фотозона и магазин: Не упустите возможность сделать яркие фотографии и приобрести сладкие сувениры.
Для кого?
Мероприятие рекомендовано для взрослых и детей от 5 лет. Оно продлится 1 час 45 минут и подарит вам незабываемые впечатления и сладкие воспоминания.
Не пропустите возможность погрузиться в мир сладостей и провести время с семьей и друзьями!