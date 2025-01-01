Программа «Сладкое путешествие в мир пряников»

Приглашаем вас на увлекательную программу, посвященную любимым лакомствам — пряникам и леденцам! Это мероприятие станет интересным как для детей, так и для взрослых. Погрузитесь в сладкий мир, где каждый найдет что-то для себя.

Что вас ждет?

Экскурсия в Музей Пряника: Узнайте об истории пряников и леденцов — мировых сладостей, которые радуют нас на протяжении веков.

Узнайте об истории пряников и леденцов — мировых сладостей, которые радуют нас на протяжении веков. Мини-квест: Примите участие в увлекательном квесте на тему пряников и леденцов со всего мира!

Примите участие в увлекательном квесте на тему пряников и леденцов со всего мира! Мастер-классы: Научитесь изготавливать два леденца и раскрашивать один пряник. Позвольте своему творчеству развернуться!

Научитесь изготавливать два леденца и раскрашивать один пряник. Позвольте своему творчеству развернуться! Вкусное чаепитие: Насладитесь дегустацией сладостей и горячего чая в приятной компании.

Насладитесь дегустацией сладостей и горячего чая в приятной компании. Фотозона и магазин: Не упустите возможность сделать яркие фотографии и приобрести сладкие сувениры.

Для кого?

Мероприятие рекомендовано для взрослых и детей от 5 лет. Оно продлится 1 час 45 минут и подарит вам незабываемые впечатления и сладкие воспоминания.

Не пропустите возможность погрузиться в мир сладостей и провести время с семьей и друзьями!