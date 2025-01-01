Меню
Карамазовы
Билеты от 2000₽
Киноафиша Карамазовы

Спектакль Карамазовы

16+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль Сергея Федотова о Боге и бессмертии души, о времени и месте человека в нём

«Это именно Достоевский. Без всяких примесей». Так начинает свой спектакль театральная труппа, которая вновь погружает зрителя в мир великого русского писателя. Его творчество резонирует с современностью, вызывая тревожные мысли о Боге, бессмертии души, а также о месте человека в этом сложном мире.

Человек в поисках себя

На сцене разворачивается драма, пронизанная сомнениями и страстями. Каждый персонаж мечется от добра к злу, терзаемы внутренними противоречиями. Зритель наблюдает за человеком, который ищет свой путь и свою веру, сталкиваясь с тем, что можно назвать поиском Бога.

Гипнотический эффект спектакля

Спектакль, по сути, становится гипнотическим сеансом. Зрители постепенно вовлекаются в запутанный лабиринт чувств. Яркие эмоциональные моменты смещаются от мирной беседы к ссоре, а потом скандал вдруг затихает и уходит в сон. Режиссёр мастерски передаёт смену настроения героев, создавая неожиданные эмоциональные повороты.

Приглашение в мир Достоевского

Эта постановка не просто развлечение, а глубокое исследование человеческой природы. Приходите и ощутите сумасшедший водоворот чувств, который заставит задуматься о вечных вопросах. Будьте готовы к эмоциональному шквалу страстей и неожиданным поворотам сюжета!

Март
30 марта понедельник
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 2000 ₽
В других городах
Март
25 марта среда
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 2000 ₽

