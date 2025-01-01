Театр «Где я» представляет спектакль по мотивам бессмертного романа Ф.М. Достоевского

Театр «Где я» готовит премьеру спектакля по мотивам бессмертного романа Ф.М. Достоевского. Режиссером постановки выступает Владимир Краснобаев, выпускник актерско-режиссерской лаборатории Ю.В. Муравицкого (Московская школа нового кино).

О спектакле

Спектакль «Карамазовы. Финал» основан на избранных главах романа «Братья Карамазовы». Режиссер адаптировал текст для театральной сцены, создав собственную инсценировку. Основное внимание уделяется детям, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными обстоятельствами, но сохраняют в себе радость и свет.

Центральной фигурой выступает Илюша Снегирев — мальчик, прощанием с которым завершается книга. Однако создатели спектакля не намерены оставлять зрителей в подавленном состоянии. Напротив, они хотят показать, как даже самые страшные события можно превратить в жизненный ресурс.

Актерский состав

В спектакле задействованы выпускники и студенты актерской лаборатории Ю.В. Муравицкого, а также студенты «Мастерской киноактера» Клима (Московская школа нового кино). В составе труппы: Павел Канискин, Егор Бильжо, Наталья Смирнова, Марина Ягупова, Анастасия Васильева, Святослав Перчук, Мария Савченко, Леоника Константинова и Валерия Бельцевич.

Ожидания от постановки

Спектакль обещает удивить зрителей натуралистичным актерским существованием, смешением жанров и свежим взглядом на произведение классика. Это прекрасная возможность увидеть знакомую историю в новом свете.

Не упустите шанс погрузиться в мир Достоевского и испытать на себе мощь театрального искусства!