Карамазовы. Финал
16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театр «Где я» представляет спектакль по мотивам бессмертного романа Ф.М. Достоевского

Театр «Где я» готовит премьеру спектакля по мотивам бессмертного романа Ф.М. Достоевского. Режиссером постановки выступает Владимир Краснобаев, выпускник актерско-режиссерской лаборатории Ю.В. Муравицкого (Московская школа нового кино).

О спектакле

Спектакль «Карамазовы. Финал» основан на избранных главах романа «Братья Карамазовы». Режиссер адаптировал текст для театральной сцены, создав собственную инсценировку. Основное внимание уделяется детям, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными обстоятельствами, но сохраняют в себе радость и свет.

Центральной фигурой выступает Илюша Снегирев — мальчик, прощанием с которым завершается книга. Однако создатели спектакля не намерены оставлять зрителей в подавленном состоянии. Напротив, они хотят показать, как даже самые страшные события можно превратить в жизненный ресурс.

Актерский состав

В спектакле задействованы выпускники и студенты актерской лаборатории Ю.В. Муравицкого, а также студенты «Мастерской киноактера» Клима (Московская школа нового кино). В составе труппы: Павел Канискин, Егор Бильжо, Наталья Смирнова, Марина Ягупова, Анастасия Васильева, Святослав Перчук, Мария Савченко, Леоника Константинова и Валерия Бельцевич.

Ожидания от постановки

Спектакль обещает удивить зрителей натуралистичным актерским существованием, смешением жанров и свежим взглядом на произведение классика. Это прекрасная возможность увидеть знакомую историю в новом свете.

Не упустите шанс погрузиться в мир Достоевского и испытать на себе мощь театрального искусства!

Режиссер
Владимир Краснобаев
В ролях
Павел Канискин
Егор Бильжо
Наталья Смирнова
Марина Ягупова
Анастасия Васильева

Фотографии

