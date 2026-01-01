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Карамазовы. Брат Иван
Киноафиша Карамазовы. Брат Иван

Спектакль Карамазовы. Брат Иван

Постановка
Театр на Покровке 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Триптих по роману Ф. М. Достоевского

Первая часть триптиха, основанная на знаменитом романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», погружает нас в вечные вопросы нравственности, искупления и ответственности. В спектакле «Карамазовы. Брат Иван» режиссеры вновь ставят перед зрителями вопросы, которые остаются актуальными и по сей день. Этот спектакль — о том, как трудно найти ответы в мире, полном цинизма и потребительского отношения, где всё реже прислушиваются к голосу совести.

Поиск виноватых и искупление вины

В мире, который продолжает терять ориентиры нравственности, в том числе и в эпоху братьев Карамазовых, каждый человек несет ответственность за происходящее вокруг. Люди часто ищут виноватых в своих бедах и несчастьях, вместо того чтобы осознать свою собственную вину. Как и в наше время, в спектакле поднимается важная мысль о том, что мир можно изменить лишь через изменения в себе. Виной за наши беды являемся не только мы, но и те, кто молчит, кто не замечает свою роль в происходящем.

Актуальность темы в нашем времени

Достоевский, как никто другой, понимал и передавал этот философский посыл: чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Эта истина сохраняет свою актуальность в любом времени, и особенно в нашем непростом мире, где потеря моральных ориентиров и поиски внешних виновных становятся частыми. Спектакль «Карамазовы. Брат Иван» — это откровение, которое напоминает нам об этом вечном поиске и необходимости самосовершенствования.

Режиссер
Александр Вельмакин
В ролях
Владимир Щербаков
Олег Парменов
Алексей Терехов
Мирослав Душенко
Александр Вельмакин

Фотографии

Карамазовы. Брат Иван Карамазовы. Брат Иван Карамазовы. Брат Иван Карамазовы. Брат Иван Карамазовы. Брат Иван
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