Спектакль Кара Карамазовых (г. Ульяновск)

Следственный эксперимент с Карамазовыми. Интерактивное представление по мотивам Ф. М. Достоевского

Ульяновский театр представит в Уфе уникальный спектакль, где зрители становятся присяжными заседателями. Вместе с героями они будут восстанавливать цепь событий, приведших к трагедии, в которой переплетаются запутанные любовные линии, денежные коллизии и история убийства.

Главные персонажи — братья Карамазовы, их отец Федор Павлович и другие действующие лица — вовлечены в психологические поединки, вынося на суд вечные темы добра и зла, веры и безверия, греха и искупления. Каждый диалог и каждая сцена заставляют задуматься о глубоких моральных дилеммах.

Спектакль основан на знаменитом романе Федора Достоевского, который не теряет своей актуальности и сегодня. Это возможность не только насладиться театральным мастерством, но и поразмышлять о человеческой природе и моральных аспектах существования.