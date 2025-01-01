Меню
Кар-Мэн
Кар-Мэн

Кар-Мэн

Концерт группы «Кар-Мэн» в Stereopeople

Уникальная возможность для ценителей живой музыки — не пропустите концерт легендарной группы «Кар-Мэн», который состоится в клубе Stereopeople. Этот вечер наполнится энергией и свежими интерпретациями известных хитов, которые все мы любим.

Что ждать от концерта?

Группа «Кар-Мэн» подготовила для своих поклонников особую программу. В программе — как полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые зрители могут услышать впервые. Это событие — отличная возможность насладиться живым звуком и зарядиться позитивом.

Интересные факты о группе

«Кар-Мэн» — это не просто группа, а часть музыкальной истории страны. С момента своего основания в 1990 году они выпустили множество альбомов и их популярность не угасает. На концерте зрители смогут вспомнить не только известные композиции, но и увидеть, как группа эволюционировала за годы своего существования.

Билеты на концерт доступны в продаже, не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Убедитесь, что вы приобрели билеты заранее, так как мероприятие ожидается очень популярным.

Приходите и проведите вечер в компании хорошей музыки и незабываемого шоу с группой «Кар-Мэн»!

29 августа
29 августа Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
23:00 от 2000 ₽

