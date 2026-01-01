«Снежная королева»: волшебная сказка на сцене ТЮЗа им. Г. Кариева

«Снежная королева» — это спектакль, основанный на знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. В центре сюжета лежат приключения детей Кая и Герды, чья судьба оказывается под влиянием волшебных сил. Организатором данного театрального представления выступает Театр имени Габдуллы Кариева, который славится своими детскими постановками.

Сюжет и идеи спектакля

Сказка знакомит зрителей с удивительными перипетиями, когда Кай, узнав от бабушки о Снежной королеве, проявляет дерзость, пообещав, что если она придёт к ним, то он посадит её в печь, и она растает. Возмущенная таким отношением, царица снегов и бурь похищает мальчика. Однако Герда, полная решимости, отправляется на его поиски.

На пути к чертогам Снежной королевы её ожидают испытания, но юная героиня не отступает. В финале спектакля она, пролив слёзы, растапливает лёд в сердце Кая, что символизирует истинную силу любви и дружбы. Этот спектакль не только развлекает, но и учит юных зрителей быть смелыми, стойкими, преданными и верить в себя.

Кому будет интересен спектакль

«Снежная королева» рассчитана на детей в возрасте от 3 до 11 лет и их родителей. Это отличная возможность провести время с семьёй и насладиться атмосферой волшебства и дружбы на сцене.