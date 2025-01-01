Спектакль Капризуля в стране сказок

Приключения Аленки в стране сказок

Этот спектакль расскажет о девочке Аленке, чьи капризы и непослушание приводят её в загадочную страну сказок. Чтобы вернуться домой, Аленке предстоит пройти через множество испытаний и преодолеть различные препятствия.

На её пути встретятся знаменитые сказочные герои, которые помогут девочке научиться важным урокам. Вместе с ними её ждут удивительные приключения, а добрый волшебник будет направлять её на правильный путь.

Какие чудеса ждут Аленку и как она справится с трудностями? Узнайте в этом ярком и волшебном спектакле, который увлечет зрителей всех возрастов!