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Капризуля в стране сказок
Киноафиша Капризуля в стране сказок

Спектакль Капризуля в стране сказок

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения Аленки в стране сказок

Этот спектакль расскажет о девочке Аленке, чьи капризы и непослушание приводят её в загадочную страну сказок. Чтобы вернуться домой, Аленке предстоит пройти через множество испытаний и преодолеть различные препятствия.

На её пути встретятся знаменитые сказочные герои, которые помогут девочке научиться важным урокам. Вместе с ними её ждут удивительные приключения, а добрый волшебник будет направлять её на правильный путь.

Какие чудеса ждут Аленку и как она справится с трудностями? Узнайте в этом ярком и волшебном спектакле, который увлечет зрителей всех возрастов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 750 ₽

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