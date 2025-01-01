Меню
Капризный Гобой, или главное «ля» оркестра
О концерте/спектакле

Музыка гобоя в филармонии Екатеринбурга

Гобой не случайно называют «капризным» инструментом. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый трудный и порой непредсказуемый музыкальный инструмент. Эти особенности делают его звучание уникальным и выразительным.

Гобой задает тембр, по которому настраивают все остальные инструменты оркестра. Хотя его редко можно услышать в сольных партиях, многим знаком его узнаваемый и запоминающийся звук, который гармонично вписывается в общий ансамбль.

Знакомство с гобоем

Юных слушателей ждет уникальная возможность познакомиться с этим удивительным инструментом благодаря артистке Уральского молодежного симфонического оркестра Полине Орловой. Она поделится секретами игры на гобое и расскажет о его особенностях.

Исполнители

  • Полина Орлова — гобой
  • Татьяна Адриковская — фортепиано

Ведущая мероприятия

В роли ведущей выступит Ольга Крючкова, которая создаст атмосферу легкости и увлечения для всех гостей. Не упустите возможность узнать больше о гобое и насладиться его волшебным звучанием!

Февраль
7 февраля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
28 февраля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽

