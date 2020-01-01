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Капризная принцесса. Богатые тоже плачут
Киноафиша Капризная принцесса. Богатые тоже плачут

Спектакль Капризная принцесса. Богатые тоже плачут

18+
Режиссер Александр Мишунин
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Романтическая комедия в стиле 80-х

Погрузитесь в атмосферу ярких красок, искрометного юмора и наивной романтики в спектакле, вдохновленном сказкой Братьев Гримм!

Принцесса, Король и неожиданный жених

Когда капризная Принцесса отвергает всех женихов, Король-отец решает выдать её замуж за первого, кто постучится в ворота замка. Но что скрывает его задумка, и какую роль в этой истории сыграет Рыцарь Квадратного Стола?

В духе лучших комедий

Спектакль сочетает элементы классической шекспировской комедии, как в «Укрощении строптивой», с очарованием любимых фильмов — «За бортом», «Дневник Бриджит Джонс», «Отпуск по обмену» и других.

Творческая команда

  • Режиссер: Александр Мишунин
  • Драматург: Соня Максимча
  • Актеры: Ксения Бевзова, Михаил Морозов, Леонид Данильян, Соня Максимча, Мария Кузнецова, Эрик Галлямов

Серотониновый коктейль

Легкая и добрая история о любви и поиске счастья, которая подарит вам заряд позитива и тепла.

Фотографии

Капризная принцесса. Богатые тоже плачут Капризная принцесса. Богатые тоже плачут Капризная принцесса. Богатые тоже плачут Капризная принцесса. Богатые тоже плачут Капризная принцесса. Богатые тоже плачут Капризная принцесса. Богатые тоже плачут Капризная принцесса. Богатые тоже плачут
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