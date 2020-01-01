Романтическая комедия в стиле 80-х

Погрузитесь в атмосферу ярких красок, искрометного юмора и наивной романтики в спектакле, вдохновленном сказкой Братьев Гримм!

Принцесса, Король и неожиданный жених

Когда капризная Принцесса отвергает всех женихов, Король-отец решает выдать её замуж за первого, кто постучится в ворота замка. Но что скрывает его задумка, и какую роль в этой истории сыграет Рыцарь Квадратного Стола?

В духе лучших комедий

Спектакль сочетает элементы классической шекспировской комедии, как в «Укрощении строптивой», с очарованием любимых фильмов — «За бортом», «Дневник Бриджит Джонс», «Отпуск по обмену» и других.

Творческая команда

Режиссер: Александр Мишунин

Драматург: Соня Максимча

Актеры: Ксения Бевзова, Михаил Морозов, Леонид Данильян, Соня Максимча, Мария Кузнецова, Эрик Галлямов

Серотониновый коктейль

Легкая и добрая история о любви и поиске счастья, которая подарит вам заряд позитива и тепла.