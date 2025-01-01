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Каприз императрицы
Билеты от 600₽
Киноафиша Каприз императрицы

Спектакль Каприз императрицы

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Продолжительность 3 часа
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл в двух действиях

Императрица Елизавета Петровна, ставшая правительницей в 1741 году, решила исполнить свою мечту — наладить производство фарфора в России, чтобы он не уступал лучшим европейским образцам. Столкнувшись с обманом со стороны иностранных мастеров, она доверила это важное дело двум выдающимся русским ученым — Дмитрию Виноградову и Михайло Ломоносову.

Интригующая версия событий

Авторы либретто Владимир Трифонов и Дмитрий Иванов на основе исторического сюжета о создании знаменитой «посуды королей» предложили свою версию этих событий, которая сохраняет актуальность и сегодня. История о загадочной русской душе, преданности Родине и любви, которая становится двигателем науки и творчества, оживает в мюзикле, придавая событию новую глубину.

Музыкальное сопровождение

Максим Дунаевский, один из ведущих композиторов современности, создал для этой постановки великолепное музыкальное сопровождение, которое помогает раскрыть характеры героев и передать атмосферу того времени.

 

Режиссер
Татьяна Константинова
В ролях
Иван Викулов
Павел Иванов
Екатерина Кузнецова
Дарья Январина
Леонид Бахталин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
18:00 от 600 ₽
29 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы Каприз императрицы

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