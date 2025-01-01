Спектакль Каприз императрицы

Мюзикл в двух действиях

Императрица Елизавета Петровна, ставшая правительницей в 1741 году, решила исполнить свою мечту — наладить производство фарфора в России, чтобы он не уступал лучшим европейским образцам. Столкнувшись с обманом со стороны иностранных мастеров, она доверила это важное дело двум выдающимся русским ученым — Дмитрию Виноградову и Михайло Ломоносову.

Интригующая версия событий

Авторы либретто Владимир Трифонов и Дмитрий Иванов на основе исторического сюжета о создании знаменитой «посуды королей» предложили свою версию этих событий, которая сохраняет актуальность и сегодня. История о загадочной русской душе, преданности Родине и любви, которая становится двигателем науки и творчества, оживает в мюзикле, придавая событию новую глубину.

Музыкальное сопровождение

Максим Дунаевский, один из ведущих композиторов современности, создал для этой постановки великолепное музыкальное сопровождение, которое помогает раскрыть характеры героев и передать атмосферу того времени.