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Билеты
Капли датского короля
Билеты от 2500₽
Киноафиша Капли датского короля

Спектакль Капли датского короля

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Вечер воспоминаний о Булате Окуджаве

«Один мудрый человек сказал: если долго идешь, не зная куда, не удивляйся, если в конечном итоге попадешь в никуда. Сегодня вы шли в театр, а попали в гости», — такими словами встречают зрителей актеры в начале спектакля. Но термин «спектакль» в привычном понимании этого слова не совсем подходит к «Каплям датского короля».

Музыка и поэзия в одной постановке

В Театре Елены Камбуровой основой драматического действа всегда является песня, и «Капли» не исключение. Зрителей усаживают за накрытый стол, а актеры, разместившись напротив, молитвенно складывают руки и начинают исполнять «Виноградную косточку».

Камерная атмосфера

«Капли датского короля» представляет собой вечер воспоминаний о Булате Окуджаве. Это камерное и почти интимное мероприятие. Отрывки из автобиографии барда зачитываются с таким выражением, будто все присутствующие являются его ближайшими родственниками.

Интерактивный формат

Знакомые с детства песни дополняются небольшими инсценировками: актеры позируют «На фоне Пушкина», маршируют под песню «О бумажном солдатике» и передают из рук в руки игрушечного «московского муравья». К финалу действия зрители начинают активно подпевать, а некоторые тайком вытирают набежавшую слезу.

Эмоции и настроение

В Театре музыки и поэзии действительно царит душевная атмосфера. Песни о «Часовых любви» звучат так, что кажется, будто ты сам стал героем «Покровских ворот», а значит, на дворе всегда апрель, по которому сам бог велел дежурить.

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества Булата Окуджавы и насладиться его бессмертными произведениями в исполнении талантливых актеров.

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Александр Бордуков
Елена Веремеенко
Александр Еремеев
Юлия Михеева
Вячеслав Голиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 3500 ₽
16 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 2500 ₽
26 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Капли датского короля Капли датского короля Капли датского короля Капли датского короля Капли датского короля Капли датского короля

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