Капли Датского короля
Билеты от 2500₽
Киноафиша Капли Датского короля

Спектакль Капли Датского короля

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Капли Датского короля: посвящение Булату Окуджаве

Эти трогательные строки Булата Окуджавы словно подводят к главной теме спектакля: о любви, чести и верности, о том, что важно для каждого из нас. «Капли Датского короля» – это не просто театральная постановка, а полное эмоций и воспоминаний путешествие в мир творчества великого поэта и барда, которое идет на сцене уже более 20 лет и стало визитной карточкой Театра Камбуровой.

Уютная атмосфера

Зрители собираются за накрытым столом, вовлекаясь в домашнюю и почти интимную атмосферу. Здесь актёры обсуждают жизнь и творчество Окуджавы, исполняют его песни и делятся воспоминаниями. Это вечер, наполненный искренностью и теплом.

Музыкальная палитра

На спектакле звучат известные песни Булата Окуджавы, среди которых:

  • Грузинская песня
  • Гори, огонь, гори
  • О Моцарте
  • После дождичка…
  • О дальней дороге
  • Дежурный по апрелю
  • Живописцы
  • Лесной вальс
  • Прощание с новогодней елкой
  • О московском муравье
  • Старый пиджак
  • И множество других, известных и любимых зрителями.

Каждая песня сопровождается небольшими инсценировками, которые позволяют зрителям не только слышать, но и видеть, переживать и даже участвовать в действии. Актёры дружно позируют «На фоне Пушкина», маршируют под «О бумажном солдатике», прощаются с зимними праздниками и увлекают зрителей в мир очарования и ностальгии.

Эмоции и воспоминания

К финалу спектакля атмосфера становится по-настоящему душевной. Зрители ощущают себя частью этой истории, начинают активно подпевать, а кто-то из них не может сдержать слёз. «Капли Датского короля» – это настоящий праздник для души, радующий зрителей и актёров уже третье десятилетие!

Не упустите возможность погрузиться в мир Булата Окуджавы и насладиться этим уникальным спектаклем. Это вечер, который запомнится вам надолго.

Купить билет на спектакль Капли Датского короля

Октябрь
Ноябрь
3 октября пятница
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 3500 ₽
5 октября воскресенье
15:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 3500 ₽
24 октября пятница
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 3500 ₽
6 ноября четверг
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2500 ₽
9 ноября воскресенье
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2500 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2500 ₽

