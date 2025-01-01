Постановка по одноименному роману самого знаменитого бразильского писателя Жоржи Амаду

В Московском молодежном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева премьера спектакля по знаменитому роману бразильского писателя Жоржи Амаду — «Капитаны песка». Этот роман был написан, когда автору было всего 25 лет, и стал одним из самых известных и любимых произведений в Бразилии.

О романе и его героях

«Капитаны песка» входит в «баиянский цикл» романов, исследующих жизнь бедняков в бразильском штате Баия в 1930-40-е годы. История рассказывает о тысячах покинутых беспризорных детей, которые скитаются по Южной Америке, роются в отбросах, попрошайничают и воруют. Их дом — улица, а кумир — кровавый террорист Лампиан, герой Бразильской бедноты. Эти мальчишки, озлобленные и одинокие, объединяются в шайки и терроризируют благополучных горожан.

Сюжет спектакля

В одной из таких шайк, прозванной «генералами песчаных карьеров», мальчишки находят пристанище среди песчаных дюн на берегу океана. Они готовы сражаться за кусок хлеба, и не позавидовать тому, кто окажется у них на пути — эти парни опасны и жестки. Однако у них есть сердца, есть желание любить и быть любимыми.

Когда беспризорники знакомятся с девушкой Дорой и её братом, которых родственники выгнали на улицу, «капитаны песка» предоставляют новым сиротам кров, еду и защиту. Отзывчивая и бесстрашная Дора быстро находит общий язык с мальчишками, заменяя им и сестру, и мать. Вместе они совершают дерзкие ограбления, не подозревая, что их бандитская коммуна на грани разрушения.

Художественные особенности

Спектакль «Капитаны песка» — это синтез танца, борьбы, гимнастики, акробатики и музыки. Музыка и ритм обретают телесное воплощение в движениях, а декоративный танец наполняется живой игрой исполнителей. Нападение, защита, обман, бахвальство, усталость, примирение и обида — все эти эмоции танцуют и борются в едином действии.

Не упустите возможность увидеть этот яркий, насыщенный спектакль, который заставит вас задуматься о жизни и судьбах людей, оставшихся на обочине общества.