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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует

Театральный фестиваль «Школьная классика» приглашает школьников на захватывающий спектакль театра «Камерная сцена», основанный на знаменитой повести А.С. Пушкина. Это произведение погружает зрителей в мир России, ее истории и загадок русского характера.

Тайны русского характера

Спектакль раскрывает множество противоположностей, которые уживаются в душе русского человека. Здесь встречаются романтизм и мечтательность, стремление к высотам и широта души, а также такие черты, как лень и тяга к хаосу. Эти контрастные качества создают уникальный портрет, который будет интересен каждому зрителю.

История о любви

В центре сюжета – история чистой, юношеской и самоотверженной любви. Спектакль передает всю глубину чувств, которые знакомы каждому из нас. Это бескомпромиссная любовь, способная преодолевать любые преграды и испытания.

Интересные факты

  • А.С. Пушкин считается основоположником русской литературы, его произведения изучаются в школах и вдохновляют множество театров.
  • Театр «Камерная сцена» известен своим уникальным подходом к адаптации классических произведений.
  • Спектакль будет интересен не только школьникам, но и взрослой аудитории, ищущей глубокие и трогательные истории.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который поможет понять не только произведение Пушкина, но и саму суть русского духа.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Данила Колесников
Денис Котыков
Александр Шмелев
Иван Игонин
Алексей Якиманский

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка
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