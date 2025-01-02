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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

12+
Режиссер Иван Стависский
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История русского бунта в спектакле «Капитанская дочка»

Театр представляет новый спектакль, в который вошли два ключевых произведения Александра Сергеевича Пушкина — «История пугачевского бунта» и знаменитая повесть «Капитанская дочка». Эти произведения, написанные почти одновременно, раскрывают тему русского бунта, «бессмысленного и беспощадного», и впервые соединяются на сцене в одной постановке.

Исторический контекст и личная драма

В центре истории — офицер Гринёв и его судьбоносная встреча с Емельяном Пугачёвым. Личная драма героя разворачивается на фоне трагических событий восстания, описанного Пушкиным в деталях. Трагедия бунта — это не просто события прошлого, это историческое напоминание о жестокости и хаосе, которые неизменно сопровождают любые смуты.

Живая атмосфера прошлого

Трагическая хроника восстания, сцены расправ и ужасы, сопровождавшие пугачёвщину, придают постановке драматическую глубину и историческую точность. Сцены усилены подлинными старинными казачьими песнями, которые создают атмосферу той эпохи и переносят зрителя в мир XVIII века. Эти музыкальные вставки помогают не только понять дух времени, но и усилить эмоциональный накал происходящего на сцене.

Легенда о бунте, любви и чести

Спектакль не только о жестокости и разрушении. В нем раскрывается история любви, чести и морального выбора. Офицер Гринёв, его взаимоотношения с Машей Мироновой и столкновение с бунтовщиком Пугачёвым — всё это создает драматический контраст, заставляющий задуматься о цене преданности, смелости и сострадания.

Постановка «Капитанская дочка» приглашает зрителей не просто погрузиться в исторические события, но и почувствовать глубину человеческих страстей и сложность моральных решений на фоне одной из самых мрачных страниц российской истории.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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