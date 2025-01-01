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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

12+
Режиссер Александр Федоров
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Капитанская дочка: вечная кклассика на сцене

«Капитанская дочка» — произведение, знакомое каждому. Этот шедевр Александра Пушкина никогда не подвергался цензуре и продолжает читаться при любых политических режимах по всему миру. Интересно, что перевод повести на японский язык носит поэтичное название «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка».

Пушкин не стремится к моральным урокам, он показывает, как любовь делает героев лучше, помогает преодолеть испытания и даже спасает жизни.

Музыкальное воплощение

Музыку к спектаклю написал композитор Евгений Загот, уже знакомый зрителям Екатеринбурга благодаря своей работе над постановкой «Декабристы» в Свердловском театре музыкальной комедии. Его стиль отличается разнообразием и утонченностью, что делает «Капитанскую дочку» примером бережного отношения к классике и воплощением одного из лучших образцов русской литературы на современном языке.

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик: Александр Федоров — заслуженный артист и деятель искусств РФ, основатель и художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера.
  • Художник-постановщик: Егор Федоров
  • Хореограф: Майрбек Матаев
  • Музыкальный руководитель: Алла Тарасова

Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание классической литературы и современной интерпретации!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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