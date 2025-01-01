Спектакль Капитанская дочка

Капитанская дочка: вечная кклассика на сцене

«Капитанская дочка» — произведение, знакомое каждому. Этот шедевр Александра Пушкина никогда не подвергался цензуре и продолжает читаться при любых политических режимах по всему миру. Интересно, что перевод повести на японский язык носит поэтичное название «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка».

Пушкин не стремится к моральным урокам, он показывает, как любовь делает героев лучше, помогает преодолеть испытания и даже спасает жизни.

Музыкальное воплощение

Музыку к спектаклю написал композитор Евгений Загот, уже знакомый зрителям Екатеринбурга благодаря своей работе над постановкой «Декабристы» в Свердловском театре музыкальной комедии. Его стиль отличается разнообразием и утонченностью, что делает «Капитанскую дочку» примером бережного отношения к классике и воплощением одного из лучших образцов русской литературы на современном языке.

Творческая команда

Режиссер-постановщик: Александр Федоров — заслуженный артист и деятель искусств РФ, основатель и художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера.

Александр Федоров — заслуженный артист и деятель искусств РФ, основатель и художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера. Художник-постановщик: Егор Федоров

Егор Федоров Хореограф: Майрбек Матаев

Майрбек Матаев Музыкальный руководитель: Алла Тарасова

Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание классической литературы и современной интерпретации!