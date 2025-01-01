Спектакль Капитанская дочка

«Капитанская дочка» — произведение, знакомое каждому. Этот шедевр Александра Пушкина никогда не подвергался цензуре и продолжает читаться при любых политических режимах по всему миру. Интересно, что перевод повести на японский язык носит поэтичное название «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка».
Пушкин не стремится к моральным урокам, он показывает, как любовь делает героев лучше, помогает преодолеть испытания и даже спасает жизни.
Музыку к спектаклю написал композитор Евгений Загот, уже знакомый зрителям Екатеринбурга благодаря своей работе над постановкой «Декабристы» в Свердловском театре музыкальной комедии. Его стиль отличается разнообразием и утонченностью, что делает «Капитанскую дочку» примером бережного отношения к классике и воплощением одного из лучших образцов русской литературы на современном языке.
Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание классической литературы и современной интерпретации!