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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

12+
Режиссер Евгений Зимин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Капитанская дочка» — классика для юных зрителей

* Рекомендуется для школьников в рамках театрального фестиваля «Школьная классика»

«Капитанская дочка» — это один из важнейших произведений Александра Пушкина, и на сцене этот спектакль становится живым воплощением его «Семейственных записок», где судьба молодого Гринева переплетается с великими историческими событиями. Спектакль представляет собой воспоминания уже взрослого Петра Гринева о его юности — времени, которое оказалось для него и трагическим, и счастливым одновременно.

Воспоминания, оживающие на сцене

По мере того, как Петр Гринев возвращается к событиям своей молодости, зрители наблюдают за тем, как молодой герой вновь сталкивается с важными жизненными выборами. Каждый из них несет в себе серьезные последствия — зачастую между жизнью и смертью. Тонко передаваемая атмосфера эпохи, напряженные моменты и драматические развязки делают спектакль особенно актуальным для школьников, впервые открывающих для себя произведение Пушкина.

Борьба за честь и любовь

Основная тема спектакля — честь и совестливость, которые помогают героям сохранить себя в сложных обстоятельствах. Петруша Гринев и Маша Миронова оказываются в центре исторических бурь, на фоне пугачевского бунта, и их стремление сберечь свою любовь и достоинство трогает сердца зрителей. Мотив «Береги честь смолоду» становится основополагающим в этой постановке.

Атмосфера эпохи и современность

Интересно, что спектакль не привязан строго к историческим реалиям: сцены, как, например, взятие Белогорской крепости или встреча с Екатериной II, обретают символическое и почти мифическое звучание. Современные музыкальные элементы перемешиваются с народными мотивами, создавая уникальный звуковой фон, который помогает зрителям ощутить дух времени, но при этом не терять связи с сегодняшним днём.

Спектакль «Капитанская дочка» — это не только знакомство с классикой, но и урок о чести, любви и важности личного выбора, который актуален и в наши дни.

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка
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