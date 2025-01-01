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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Комедианты 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Капитанская дочка»: повесть Пушкина в театре «Комедианты»

«Капитанская дочка» — это историческая повесть Александра Сергеевича Пушкина, в которой переплелись судьбы молодых героев на фоне великого пугачёвского бунта. В центре повествования — молодой офицер Пётр Гринёв, дочь коменданта Белогорской крепости Маша Миронова и самозваный император Пётр III, или Емельян Пугачёв.

Сюжет

Герои оказались в эпицентре бурных событий, которые испытывают их на прочность. Пётр и Маша преодолевают множество испытаний, сохраняя жизнь, честь и любовь, и в конечном итоге получают благословение самой Екатерины II.

Формат и Тематика

Постановка представляет драматический период русской истории в формате музыкального спектакля, насыщенного стремительными событиями и детективными перипетиями.

Приглашаем вас окунуться в мир Пушкина и пережить вместе с героями незабываемые моменты бурной эпохи.

Режиссер
Елена Коновалова
В ролях
Роман Смирнов
Ксения Иванова
Максим Сергеев
Нина Мещанинова
Юрий Агейкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

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