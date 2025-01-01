Спектакль Капитанская дочка

«Капитанская дочка»: повесть Пушкина в театре «Комедианты»

«Капитанская дочка» — это историческая повесть Александра Сергеевича Пушкина, в которой переплелись судьбы молодых героев на фоне великого пугачёвского бунта. В центре повествования — молодой офицер Пётр Гринёв, дочь коменданта Белогорской крепости Маша Миронова и самозваный император Пётр III, или Емельян Пугачёв.

Сюжет

Герои оказались в эпицентре бурных событий, которые испытывают их на прочность. Пётр и Маша преодолевают множество испытаний, сохраняя жизнь, честь и любовь, и в конечном итоге получают благословение самой Екатерины II.

Формат и Тематика

Постановка представляет драматический период русской истории в формате музыкального спектакля, насыщенного стремительными событиями и детективными перипетиями.

Приглашаем вас окунуться в мир Пушкина и пережить вместе с героями незабываемые моменты бурной эпохи.