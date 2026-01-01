Спектакль "Капитанская дочка" в Омском государственном театре Драмы
В Омском государственном театре Драмы состоится спектакль по повести
Капитанская дочка, основанный на классическом произведении Александра Сергеевича Пушкина. Эпиграфом к спектаклю служит фраза
Береги честь смолоду, которая подчеркивает ключевые темы — противостояние долга и совести.
Главный герой, Петр Гринев, оказывается на перепутье: он должен воевать с Пугачевым, хоть тот и спас его и Машу Миронову. Гринев следует тому, чему его научили, и не ищет оправданий своим действиям. Спектакль будет интересен тем, кто размышляет о выборе между долгом и моралью.
Креативная команда
- Сценическая редакция повести: Тимур Насиров
- Режиссер-постановщик: Тимур Насиров
- Сценография: Никита Сазонов
- Художник по костюмам: Елена Турчанинова
- Художник по свету: Никита Евдокимов
- Композитор: Евгения Терехина
- Помощник режиссера: Ирина Россова
Зрелище с эффектами
Ожидайте яркий спектакль, который играет всеми театральными красками. Здесь вам будут показаны театр теней, настоящий снегопад, шаманские бубны и даже вилы, пробивающие сцену. Спектакль наполнен неожиданными эффектами и ощущением настоящего чуда! Готовьтесь к подвигам ради любви, уюту семейного очага и борьбе злодеев с любовью, которая обязательно должна победить.
Хотите знать больше о содержании?
Режиссер Тимур Насиров отмечает:
Что такое
Капитанская дочка? Это инструкция, как себя вести, если ты попал в стихию. Пугачевский бунт — это стихия. Это война подспудного, дикого с правильным и логичным. И Петруша Гринев оказывается только щепкой в море.
Актерский состав
- Петр Андреевич Гринев — Эдуард Михненков, заслуженный артист России
- Мария Ивановна Гринева — Людмила Михненкова, заслуженная артистка России
- Петя Гринев — Максим Клиновицкий
- Иван Кузьмич Миронов, комендант — Борис Плоских, заслуженный артист Красноярского края
- Василиса Егоровна Миронова, жена коменданта, Матушка — Елена Качкалова, заслуженная артистка Красноярского края
- Маша Миронова — Мария Бабина
- Савельич — Георгий Дмитриев
- Пугачев — Александр Хряков
- Швабрин — Дмитрий Корявин, заслуженный артист Красноярского края
- Акулина Памфиловна, попадья — Екатерина Мишанина
- Иван Игнатьич, ямщик — Данил Коновалов, заслуженный работник культуры Красноярского края
- Урядник Максимыч, шайка Пугачева — Иван Янюк
- Иван Карлович, губернатор, Батюшка — Андрей Киндяков, заслуженный артист России
- Палашка, Императрица — Анастасия Медведева
- Бопре, шайка Пугачева — Алексей Попов, заслуженный артист Красноярского края
- Шайка Пугачева: Михаил Яценко, Владимир Абакановский, заслуженный артист Красноярского края