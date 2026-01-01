Спектакль "Капитанская дочка" в Омском государственном театре Драмы

В Омском государственном театре Драмы состоится спектакль по повести Капитанская дочка , основанный на классическом произведении Александра Сергеевича Пушкина. Эпиграфом к спектаклю служит фраза Береги честь смолоду , которая подчеркивает ключевые темы — противостояние долга и совести.

Главный герой, Петр Гринев, оказывается на перепутье: он должен воевать с Пугачевым, хоть тот и спас его и Машу Миронову. Гринев следует тому, чему его научили, и не ищет оправданий своим действиям. Спектакль будет интересен тем, кто размышляет о выборе между долгом и моралью.

Креативная команда

Сценическая редакция повести: Тимур Насиров

Режиссер-постановщик: Тимур Насиров

Сценография: Никита Сазонов

Художник по костюмам: Елена Турчанинова

Художник по свету: Никита Евдокимов

Композитор: Евгения Терехина

Помощник режиссера: Ирина Россова

Зрелище с эффектами

Ожидайте яркий спектакль, который играет всеми театральными красками. Здесь вам будут показаны театр теней, настоящий снегопад, шаманские бубны и даже вилы, пробивающие сцену. Спектакль наполнен неожиданными эффектами и ощущением настоящего чуда! Готовьтесь к подвигам ради любви, уюту семейного очага и борьбе злодеев с любовью, которая обязательно должна победить.

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Режиссер Тимур Насиров отмечает: Что такое Капитанская дочка ? Это инструкция, как себя вести, если ты попал в стихию. Пугачевский бунт — это стихия. Это война подспудного, дикого с правильным и логичным. И Петруша Гринев оказывается только щепкой в море.

Актерский состав