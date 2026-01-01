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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль "Капитанская дочка" в Омском государственном театре Драмы

В Омском государственном театре Драмы состоится спектакль по повести Капитанская дочка, основанный на классическом произведении Александра Сергеевича Пушкина. Эпиграфом к спектаклю служит фраза Береги честь смолоду, которая подчеркивает ключевые темы — противостояние долга и совести.

Главный герой, Петр Гринев, оказывается на перепутье: он должен воевать с Пугачевым, хоть тот и спас его и Машу Миронову. Гринев следует тому, чему его научили, и не ищет оправданий своим действиям. Спектакль будет интересен тем, кто размышляет о выборе между долгом и моралью.

Креативная команда

  • Сценическая редакция повести: Тимур Насиров
  • Режиссер-постановщик: Тимур Насиров
  • Сценография: Никита Сазонов
  • Художник по костюмам: Елена Турчанинова
  • Художник по свету: Никита Евдокимов
  • Композитор: Евгения Терехина
  • Помощник режиссера: Ирина Россова

Зрелище с эффектами

Ожидайте яркий спектакль, который играет всеми театральными красками. Здесь вам будут показаны театр теней, настоящий снегопад, шаманские бубны и даже вилы, пробивающие сцену. Спектакль наполнен неожиданными эффектами и ощущением настоящего чуда! Готовьтесь к подвигам ради любви, уюту семейного очага и борьбе злодеев с любовью, которая обязательно должна победить.

Хотите знать больше о содержании?

Режиссер Тимур Насиров отмечает: Что такое Капитанская дочка? Это инструкция, как себя вести, если ты попал в стихию. Пугачевский бунт — это стихия. Это война подспудного, дикого с правильным и логичным. И Петруша Гринев оказывается только щепкой в море.

Актерский состав

  • Петр Андреевич Гринев — Эдуард Михненков, заслуженный артист России
  • Мария Ивановна Гринева — Людмила Михненкова, заслуженная артистка России
  • Петя Гринев — Максим Клиновицкий
  • Иван Кузьмич Миронов, комендант — Борис Плоских, заслуженный артист Красноярского края
  • Василиса Егоровна Миронова, жена коменданта, Матушка — Елена Качкалова, заслуженная артистка Красноярского края
  • Маша Миронова — Мария Бабина
  • Савельич — Георгий Дмитриев
  • Пугачев — Александр Хряков
  • Швабрин — Дмитрий Корявин, заслуженный артист Красноярского края
  • Акулина Памфиловна, попадья — Екатерина Мишанина
  • Иван Игнатьич, ямщик — Данил Коновалов, заслуженный работник культуры Красноярского края
  • Урядник Максимыч, шайка Пугачева — Иван Янюк
  • Иван Карлович, губернатор, Батюшка — Андрей Киндяков, заслуженный артист России
  • Палашка, Императрица — Анастасия Медведева
  • Бопре, шайка Пугачева — Алексей Попов, заслуженный артист Красноярского края
  • Шайка Пугачева: Михаил Яценко, Владимир Абакановский, заслуженный артист Красноярского края

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В других городах
Сентябрь
8 сентября вторник
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 400 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка

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