Спектакль «Капитанская дочка» по А. С. Пушкину в ТЮЗе

В Казанском ТЮЗе состоится спектакль по повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Это произведение перенесёт зрителей во время восстания Емельяна Пугачева, когда исторические события переплетаются с личными судьбами.

Сюжет и характеры

В спектакле Пугачёв представлен как могучая и противоречивая личность, олицетворяющая черты русского характера: жажду воли, отвагу и остроумие. А наряду с его образом разворачивается история нежной и верной любви юного офицера Петра Гринёва и дочери капитана Миронова, Маши.

Темы и ценности

Спектакль «Капитанская дочка» напоминает о важнейших человеческих ценностях — чести, достоинстве и благородстве. Он будет интересен всем, кто ценит исторические драмы и поэтические истории о человеческих переживаниях и чувствах.