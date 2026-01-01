Капитанская дочка
Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 80 минут
О спектакле

Спектакль «Капитанская дочка» основан на одноимённой повести А.С. Пушкина. Это история о любви и предательстве, о чести и морали, которая разворачивается на фоне исторических событий восстания Емельяна Пугачева.

Режиссером спектакля является Сакаев И. — профессионал, который умело интерпретирует классические произведения на современном театральном языке.

Темы и идеи

В «Капитанской дочке» любовь героев переплетена с темами измены и борьбы за выживание. Спектакль показывает, как даже в самых сложных обстоятельствах можно сохранить достоинство и высокие моральные нормы. Это художественное исследование человеческой природы призвано напомнить зрителям о важнейших ценностях: чести, авторитете и добропорядочности.

Зачем стоит пойти?

Спектакль станет уникальным событием для любителей классической литературы и театра. Его динамика и эмоциональность привлекут внимание зрителей, позволяя пережить вместе с героями важные события и прочувствовать их внутренние драмы. «Капитанская дочка» — это шанс прикоснуться к великому наследию Пушкина и увидеть, как классическая литература оживает на сцене.

