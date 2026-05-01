Капитанская дочка
6+

О спектакле

Капитанская дочка: вечные ценности в классической интерпретации произведения А.С. Пушкина

Спектакль «Капитанская дочка» в постановке Русского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина, входящего в состав «Театрального объединения Республики Адыгея», пройдет в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.

Эта классическая постановка создана в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. «Капитанская дочка» предлагает зрителям глубокое размышление о чести, верности и милосердии на фоне значительных исторических событий — Пугачевского бунта.

Сюжетная линия

История вращается вокруг любви молодого офицера Петра Гринева и дочери коменданта крепости Маши Мироновой, которая проходит через испытания войной и предательством. Эти сюжетные перипетии делают спектакль не только поучительным, но и эмоционально насыщенным.

Постановка и исполнение

Спектакль отличается бережным отношением к авторскому тексту, что позволит зрителям вновь окунуться в мир пушкинских героев. Выразительная актерская игра и атмосферное музыкальное оформление создают незабываемую атмосферу, способную захватить внимание даже самых искушённых зрителей.

Режиссура

Режиссером постановки выступает Татьяна Дрожжина, известная своим мастерством в создании ярких театральных образов. Ее интерпретация классического произведения обещает стать настоящим событием для почитателей театрального искусства.

Май
29 мая пятница
18:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

