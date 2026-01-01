Оповещения от Киноафиши
Капитанская дочка
Билеты от 700₽
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Классика в современном прочтении: музыкальный спектакль «Капитанская дочка»

Откройте для себя пушкинскую прозу в захватывающем музыкальном спектакле по мотивам «Капитанской дочки» А. С. Пушкина. В рамках цикла «Школьная классика» мы предлагаем вам уникальную интерпретацию, где каждая сцена наполнена драмой, любовью и важными жизненными выборами.

Сюжет и персонажи

Молодой дворянин Пётр Гринев оказывается в водовороте судьбоносных событий. Его жизнь меняется, когда он влюбляется в Машу Миронову, сталкивается с бунтовщиком Пугачёвым и переживает суровые испытания чести и долга. На фоне исторических событий разыгрываются человеческие страсти, которые знакомы каждому из нас.

Верность классике Пушкина

Спектакль сохраняет верность тексту Пушкина, но добавляет современные элементы: яркие эмоции, понятные диалоги и костюмы, в которых история встречается со стилем. Саундтрек, сочетая народные мотивы и современные аранжировки, создает уникальную атмосферу.

Преодоление испытаний

Это не просто спектакль, а возможность для зрителей пережить классику заново. Мы приглашаем вас увидеть, как честь, долг и любовь проходят проверку на прочность, и понять, почему «Капитанская дочка» остается одной из самых честных историй о взрослении, предательстве и верности.

Купить билет на спектакль Капитанская дочка

Март
Май
24 марта вторник
14:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
18:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽
3 мая воскресенье
13:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽

