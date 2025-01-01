Спектакль Капитанская дочка

Премьера мюзикла «Капитанская дочка» в Театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии готовится к долгожданной премьере мюзикла «Капитанская дочка», созданного творческим дуэтом Андрея и Ольги Петровых. Эта постановка приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, чье литературное наследие продолжает вдохновлять художников и зрителей.

Творческая команда

Либретто мюзикла было тщательно переработано Олегом Солодом и Сусанной Цирюк, что позволило создать новые, яркие и запоминающиеся диалоги и стихотворные номера. Музыка, являющаяся важной частью мюзикла, также получила новые аранжировки от Алексей Нефедова, который является музыкальным руководителем и дирижёром постановки.

Сюжет и актуальность

«Капитанская дочка» основана на последнем прозаическом произведении Пушкина. В ней поднимаются вечные темы верности, любви, предательства и чести. Эти мотивы остаются актуальными и в наши дни, особенно в свете событий, пережитых страной.

По словам авторов, выбор сюжета не был случайным. В 1990-х годах Андрей Петров увидел в повести шанс раскрыть истинно русские характеры и их стойкость перед лицом испытаний. Хотя оригинальная работа не получила широкого распространения на российской сцене, её идеи остаются живыми и значимыми.

Реакция зрителей и ожидания

Мюзикл обещает привлечь как любителей классической литературы, так и поклонников современных интерпретаций. Картинка на сцене будет создана благодаря работе талантливой художницы Ольги Шаишмелашвили, которая ответила за визуальный стиль постановки.

Театр музыкальной комедии, вложивший силы и креативность в подготовку спектакля, надеется дать «Капитанской дочке» второе дыхание и подарить зрителям незабываемый культурный опыт.