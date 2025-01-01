Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера мюзикла «Капитанская дочка» в Театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии готовится к долгожданной премьере мюзикла «Капитанская дочка», созданного творческим дуэтом Андрея и Ольги Петровых. Эта постановка приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, чье литературное наследие продолжает вдохновлять художников и зрителей.

Творческая команда

Либретто мюзикла было тщательно переработано Олегом Солодом и Сусанной Цирюк, что позволило создать новые, яркие и запоминающиеся диалоги и стихотворные номера. Музыка, являющаяся важной частью мюзикла, также получила новые аранжировки от Алексей Нефедова, который является музыкальным руководителем и дирижёром постановки.

Сюжет и актуальность

«Капитанская дочка» основана на последнем прозаическом произведении Пушкина. В ней поднимаются вечные темы верности, любви, предательства и чести. Эти мотивы остаются актуальными и в наши дни, особенно в свете событий, пережитых страной.

По словам авторов, выбор сюжета не был случайным. В  1990-х годах Андрей Петров увидел в повести шанс раскрыть истинно русские характеры и их стойкость перед лицом испытаний. Хотя оригинальная работа не получила широкого распространения на российской сцене, её идеи остаются живыми и значимыми.

Реакция зрителей и ожидания

Мюзикл обещает привлечь как любителей классической литературы, так и поклонников современных интерпретаций. Картинка на сцене будет создана благодаря работе талантливой художницы Ольги Шаишмелашвили, которая ответила за визуальный стиль постановки.

Театр музыкальной комедии, вложивший силы и креативность в подготовку спектакля, надеется дать «Капитанской дочке» второе дыхание и подарить зрителям незабываемый культурный опыт.

Купить билет на спектакль Капитанская дочка

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
Март
17 января суббота
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
18 января воскресенье
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
3 февраля вторник
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽
20 марта пятница
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 800 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

В ближайшие дни

Камера обскура
18+
Драма Мелодрама
Камера обскура
28 января в 19:00 Театр «Драм. Площадка»
от 600 ₽
Сказка о Золотой рыбке
0+
Детские елки Цирк
Сказка о Золотой рыбке
6 января в 16:00 КСК «Арена»
от 900 ₽
0+
Детский Музыка
Рождество в домике Петсона
7 января в 11:30 Волшебная миля
от 490 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше