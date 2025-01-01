Спектакль Капитанская дочка

Трагическая история любви в спектакле по А. С. Пушкину

Спектакль, основанный на одноимённой повести А. С. Пушкина, погружает зрителя в трагическую и поэтическую историю любви, разворачивающуюся на фоне русского бунта — «бессмысленного и беспощадного», хаотичного и живого. Эта история охватывает глубину человеческих чувств и сложность отношений.

Метафизический персонаж Лихо

Особое внимание в спектакле уделяется метафизическому персонажу Лихо, введённому автором либретто и стихов Кареном Кавалеряном. Лихо становится символом не только любви, но и смерти, пронизывая характер каждого героя. Вопрос о том, что же такое Лихо, остаётся открытым, и зрителю предстоит найти на него ответ в ходе спектакля.

Музыка и сценография

Зрители смогут насладиться органичным сплетением различных культур в музыке композитора Евгения Загота. Яркие и выразительные костюмы, отражающие дух минувшей эпохи, а также динамичная сценография создают уникальную атмосферу спектакля. Это — непревзойдённая русская классика в современном прочтении, которое не оставит равнодушным никого.