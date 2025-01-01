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Капитанская дочка
Билеты от 800₽
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Поколение 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Трагическая история любви в спектакле по А. С. Пушкину

Спектакль, основанный на одноимённой повести А. С. Пушкина, погружает зрителя в трагическую и поэтическую историю любви, разворачивающуюся на фоне русского бунта — «бессмысленного и беспощадного», хаотичного и живого. Эта история охватывает глубину человеческих чувств и сложность отношений.

Метафизический персонаж Лихо

Особое внимание в спектакле уделяется метафизическому персонажу Лихо, введённому автором либретто и стихов Кареном Кавалеряном. Лихо становится символом не только любви, но и смерти, пронизывая характер каждого героя. Вопрос о том, что же такое Лихо, остаётся открытым, и зрителю предстоит найти на него ответ в ходе спектакля.

Музыка и сценография

Зрители смогут насладиться органичным сплетением различных культур в музыке композитора Евгения Загота. Яркие и выразительные костюмы, отражающие дух минувшей эпохи, а также динамичная сценография создают уникальную атмосферу спектакля. Это — непревзойдённая русская классика в современном прочтении, которое не оставит равнодушным никого.

Режиссер
Константин Яковлев
В ролях
Дарья Воробьева
Тамила Делавер
Андрей Булгаков
Вадим Поповичев
Евгений Петиш

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
28 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
9 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
25 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
6 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
16 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
27 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽

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