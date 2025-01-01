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Капитанская дочка
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Пушкин как Стивенсон
Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Капитанская дочка»: воспоминания о любви и потере в исполнении артистов Молодежного театра

«Капитанская дочка» – это произведение, которое, кажется, знакомо каждому. Оно стало хрестоматийным и многократно комментированным. Однако, за привычным сюжетом скрываются глубокие переживания главного героя, Петра Андреевича Гринёва, который делится своими воспоминаниями о трагических и одновременно счастливых годах своей жизни.

Сюжет и персонажи

Повествование ведется от первого лица, что позволяет зрителям глубже понять внутренний мир Гринёва. Он – человек с поломанной судьбой, который нашёл настоящую любовь, но потерял смысл и цель жизни. Гринёв постоянно возвращается к двум ярким годам своей юности, когда у него были надежды и открыты все пути. Он задаётся вопросом: где же он допустил ошибку на фоне бессмысленного и беспощадного русского бунта?

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о верности, чести и выборе. Гринёв, следуя указаниям сердца и отца, не поддаётся на искушения и хранит верность присяге. Однако, несмотря на все усилия, жизнь не сложилась так, как он мечтал. Любовь становится единственным светлым моментом в его судьбе, звучащим на фоне роковых событий.

Творческая команда

В создании спектакля принимали участие талантливые художники:

  • Художник по костюмам: Гульнур Хибатуллина
  • Художник по свету: Александр Скрыпник
  • Композитор: Евгения Терёхина

Не упустите возможность посетить этот глубокий и трогающий спектакль, который заставит задуматься о важнейших аспектах человеческой жизни.

Режиссер
Тимур Насиров
В ролях
Андрей Гаврилюк
Ольга Телякова
Дмитрий Хозин
Ринат Загидуллин
Алексей Согрин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 19 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:00 от 500 ₽
Челябинск, 2 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:00 от 500 ₽
Челябинск, 15 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

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