Капитанская дочка (Курган)
Киноафиша Капитанская дочка (Курган)

Спектакль Капитанская дочка (Курган)

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Капитанская дочка» В Рязанской драме

Спектакль основан на знаменитом историческом романе Александра Пушкина, который переносит зрителей во времена восстания Емельяна Пугачева в России XVIII века. Главный герой, молодой офицер Петр Гринев, оказывается втянутым в вихрь событий, когда его жизнь переплетается с судьбой дочери капитана, Маши Мироновой. Их любовь становится символом надежды и стойкости на фоне смятения и предательства.

Темы и смысл

В спектакле ярко отражены темы чести, долга и человеческих отношений. Персонажи сталкиваются со сложными моральными выборами, которые ставят их перед лицом не только личной, но и национальной судьбы. Драматургия позволяет глубже понять, как история влияет на жизни простых людей.

Атмосфера и визуальный ряд

Живописные декорации и музыкальное сопровождение создают атмосферу эпохи. Спектакль погружает зрителей в мир, где личные чувства переплетаются с историческими катастрофами, заставляя задуматься о цене, которую порой приходится платить за любовь и верность.

Глубокие размышления

«Капитанская дочка» — это не только история о любви и преданности, но и глубокие размышления о судьбе России. Показано, как исторические события формируют жизни людей, заставляя их принимать непростые решения и находить путь в условиях изменений.

В других городах

Рязань, 22 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 600 ₽

