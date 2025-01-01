Спектакль Капитан Немо: Вокруг света

Морское путешествие с капитаном Немо

Представляем вам интерактивное мультимедийное шоу для детей 5–12 лет, полное приключений, загадок и невероятных впечатлений! Капитан Немо приглашает юных зрителей на борт знаменитой субмарины Наутилус, чтобы отправиться в захватывающее морское путешествие. Будьте готовы! Впереди нас ждёт серьёзное испытание — таинственный Кракен похитил жемчужину, которая столетиями защищала морские просторы от экологических катастроф. Никто и не обещал лёгкой морской прогулки.

Вашему ребёнку предстоит принять участие в спасении морского мира, подружившись с капитаном Немо и его верными друзьями.

Что вас ждёт на шоу?

Полное погружение в подводный мир: Авторская анимационная графика, 500 м² мультимедийных проекций и тематические декорации окунут юных зрителей в самое сердце морских глубин.

Авторская анимационная графика, 500 м² мультимедийных проекций и тематические декорации окунут юных зрителей в самое сердце морских глубин. Изучение подводного мира: Захватывающие факты и рассказ о жизни подводных обитателей сделают ваше путешествие интересным и познавательным.

Захватывающие факты и рассказ о жизни подводных обитателей сделают ваше путешествие интересным и познавательным. Захватывающий сюжет: Новая интерпретация легендарного путешествия с неожиданными поворотами и харизматичными героями.

Новая интерпретация легендарного путешествия с неожиданными поворотами и харизматичными героями. Зрелищные шоу-номера и спецэффекты: Лазерное и неоновое шоу, мыльное и азотное шоу, Тесла катушки. Глаз не оторвать!

Лазерное и неоновое шоу, мыльное и азотное шоу, Тесла катушки. Глаз не оторвать! Масштабные игры с мягким реквизитом: Гигантское морское полотно и надувные мыльные пузыри не оставят никого равнодушным.

Гигантское морское полотно и надувные мыльные пузыри не оставят никого равнодушным. Появление гигантского Кракена: Огромный осьминог появится в зрительном зале и покажет всё своё могущество!

Огромный осьминог появится в зрительном зале и покажет всё своё могущество! Участие зрителей: Задания на внимательность, головоломки, викторины и интерактивы сделают юных зрителей активными участниками путешествия.

Задания на внимательность, головоломки, викторины и интерактивы сделают юных зрителей активными участниками путешествия. Конфетти-салют под толщей океана: Финальный аккорд праздника создаст яркое настроение и зарядит положительными эмоциями.

Приходите всей семьёй на захватывающее мультимедийное шоу Капитан Немо и проведите незабываемый день в глубине вод мирового океана!

Рекомендованный возраст: от 5 до 12 лет. Дети до 4 лет проходят бесплатно и сидят на коленках у взрослых. Дети до 14 лет не допускаются в зрительный зал без сопровождения взрослых.