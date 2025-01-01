Спектакль Капитан Немо: Вокруг света

Морское путешествие с капитаном Немо
Представляем вам интерактивное мультимедийное шоу для детей 5–12 лет, полное приключений, загадок и невероятных впечатлений! Капитан Немо приглашает юных зрителей на борт знаменитой субмарины Наутилус, чтобы отправиться в захватывающее морское путешествие. Будьте готовы! Впереди нас ждёт серьёзное испытание — таинственный Кракен похитил жемчужину, которая столетиями защищала морские просторы от экологических катастроф. Никто и не обещал лёгкой морской прогулки.
Вашему ребёнку предстоит принять участие в спасении морского мира, подружившись с капитаном Немо и его верными друзьями.
Что вас ждёт на шоу?
- Полное погружение в подводный мир: Авторская анимационная графика, 500 м² мультимедийных проекций и тематические декорации окунут юных зрителей в самое сердце морских глубин.
- Изучение подводного мира: Захватывающие факты и рассказ о жизни подводных обитателей сделают ваше путешествие интересным и познавательным.
- Захватывающий сюжет: Новая интерпретация легендарного путешествия с неожиданными поворотами и харизматичными героями.
- Зрелищные шоу-номера и спецэффекты: Лазерное и неоновое шоу, мыльное и азотное шоу, Тесла катушки. Глаз не оторвать!
- Масштабные игры с мягким реквизитом: Гигантское морское полотно и надувные мыльные пузыри не оставят никого равнодушным.
- Появление гигантского Кракена: Огромный осьминог появится в зрительном зале и покажет всё своё могущество!
- Участие зрителей: Задания на внимательность, головоломки, викторины и интерактивы сделают юных зрителей активными участниками путешествия.
- Конфетти-салют под толщей океана: Финальный аккорд праздника создаст яркое настроение и зарядит положительными эмоциями.
Приходите всей семьёй на захватывающее мультимедийное шоу Капитан Немо и проведите незабываемый день в глубине вод мирового океана!
Рекомендованный возраст: от 5 до 12 лет. Дети до 4 лет проходят бесплатно и сидят на коленках у взрослых. Дети до 14 лет не допускаются в зрительный зал без сопровождения взрослых.