Капитан Дик. Весь этот рок-н-ролл!
Киноафиша Капитан Дик. Весь этот рок-н-ролл!

Капитан Дик. Весь этот рок-н-ролл!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Рок-шоу от группы Капитан Дик

Погружение в мир рок-музыки ждет вас с обновленной программой группы Капитан Дик! На сцене зазвучат мировые хиты таких легендарных коллективов, как Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones и Pink Floyd.

Необыкновенное музыкальное путешествие

Вас ожидает удивительное сочетание драйва рок-вокала и пронзительных гитарных соло. Каждое выступление группы — это настоящая феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов. Исполнители погружают зрителей в атмосферу рок-концертов, которые запоминаются на долго.

Знакомьтесь с составом

В состав группы входят известные музыканты, имя которых знакомо всем любителям рок-музыки Новосибирска:

  • Вадим Денисов - гитара, вокал
  • Вячеслав Сазонов - клавиши, вокал
  • Герман Шабанов - ударные
  • Эдуард Ким - бас

Не пропустите!

Это не просто концерт, а настоящая рок-постановка, которая оставит неизгладимые впечатления и заставит вас вновь и вновь возвращаться к любимой музыке. Приходите и станьте частью этого незабываемого шоу!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 14 сентября
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
20:00 от 400 ₽

