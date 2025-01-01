Капитан Дик. Весь этот рок-н-ролл!

Рок-шоу от группы Капитан Дик

Погружение в мир рок-музыки ждет вас с обновленной программой группы Капитан Дик! На сцене зазвучат мировые хиты таких легендарных коллективов, как Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones и Pink Floyd.

Необыкновенное музыкальное путешествие

Вас ожидает удивительное сочетание драйва рок-вокала и пронзительных гитарных соло. Каждое выступление группы — это настоящая феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов. Исполнители погружают зрителей в атмосферу рок-концертов, которые запоминаются на долго.

Знакомьтесь с составом

В состав группы входят известные музыканты, имя которых знакомо всем любителям рок-музыки Новосибирска:

Вадим Денисов - гитара, вокал

- гитара, вокал Вячеслав Сазонов - клавиши, вокал

- клавиши, вокал Герман Шабанов - ударные

- ударные Эдуард Ким - бас

Не пропустите!

Это не просто концерт, а настоящая рок-постановка, которая оставит неизгладимые впечатления и заставит вас вновь и вновь возвращаться к любимой музыке. Приходите и станьте частью этого незабываемого шоу!