Капитан Дик. Весь этот рок-н-ролл!

Погружение в мир рок-музыки ждет вас с обновленной программой группы Капитан Дик! На сцене зазвучат мировые хиты таких легендарных коллективов, как Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones и Pink Floyd.
Вас ожидает удивительное сочетание драйва рок-вокала и пронзительных гитарных соло. Каждое выступление группы — это настоящая феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов. Исполнители погружают зрителей в атмосферу рок-концертов, которые запоминаются на долго.
В состав группы входят известные музыканты, имя которых знакомо всем любителям рок-музыки Новосибирска:
Это не просто концерт, а настоящая рок-постановка, которая оставит неизгладимые впечатления и заставит вас вновь и вновь возвращаться к любимой музыке. Приходите и станьте частью этого незабываемого шоу!