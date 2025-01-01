Капитан Дик. Весь этот Рок-н-ролл!

Рок-шоу от группы Капитан Дик: лучшие хиты в Новосибирске

Приготовьтесь к незабываемой музыкальной феерии! Группа Капитан Дик приглашает вас на захватывающее рок-шоу, где прозвучат мировые хиты легенд рок-музыки, таких как Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones и Pink Floyd.

Что вас ждет?

Вас ожидает обновленная программа, полная драйва и энергии. Насладитесь пронзительными соло гитар и мощным рок-вокалом, которые перенесут вас в мир настоящей музыки. Это не просто концерт, а настоящая рок-феерия!

Состав группы

В состав Капитан Дик входят настоящие корифеи рок-сцены Новосибирска:

Вадим Денисов - гитара, вокал

- гитара, вокал Вячеслав Сазонов - клавиши, вокал

- клавиши, вокал Герман Шабанов - ударные

- ударные Эдуард Ким - бас

Забудьте о рутине!

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу рок-музыки и насладиться уникальным звучанием. Это событие идеально подходит для любителей живой музыки и ярких эмоций. Ждем вас на концерте, который обязательно станет одним из самых запоминающихся событий этого года!