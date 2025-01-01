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Капитан Дик. Весь этот Рок-н-ролл!
Киноафиша Капитан Дик. Весь этот Рок-н-ролл!

Капитан Дик. Весь этот Рок-н-ролл!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Рок-шоу от группы Капитан Дик: лучшие хиты в Новосибирске

Приготовьтесь к незабываемой музыкальной феерии! Группа Капитан Дик приглашает вас на захватывающее рок-шоу, где прозвучат мировые хиты легенд рок-музыки, таких как Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones и Pink Floyd.

Что вас ждет?

Вас ожидает обновленная программа, полная драйва и энергии. Насладитесь пронзительными соло гитар и мощным рок-вокалом, которые перенесут вас в мир настоящей музыки. Это не просто концерт, а настоящая рок-феерия!

Состав группы

В состав Капитан Дик входят настоящие корифеи рок-сцены Новосибирска:

  • Вадим Денисов - гитара, вокал
  • Вячеслав Сазонов - клавиши, вокал
  • Герман Шабанов - ударные
  • Эдуард Ким - бас

Забудьте о рутине!

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу рок-музыки и насладиться уникальным звучанием. Это событие идеально подходит для любителей живой музыки и ярких эмоций. Ждем вас на концерте, который обязательно станет одним из самых запоминающихся событий этого года!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 июля
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
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