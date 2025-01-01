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Капитан Борщ
Билеты от 2000₽
Киноафиша Капитан Борщ

Спектакль Капитан Борщ

Постановка
ТриЧетыре 0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль для малышей: «Капитан Борщ»: как познакомить ребёнка с миром полезной еды?

Статистика показывает, что 80% современных детей предпочитают сладости овощам и супам. Многие родители сталкиваются с одной и той же проблемой: как убедить ребёнка, что фрукты и супы полезны, что борщ, лапша и щи – не враги, а настоящие друзья? Но как донести это без нотаций и уговоров?

Ответ прост — Капитан Борщ!

Спектакль «Капитан Борщ» — это красочная и веселая постановка, которая не только расскажет детям о пользе здорового питания, но и познакомит их с отважным и харизматичным героем, готовым отправиться в любые кулинарные приключения ради хорошего обеда. Вместе с Капитаном Борщом юные зрители отправятся в удивительный мир полезных и вкусных продуктов, где овощи оживают и становятся настоящими героями.

Для самых маленьких театралов

Это постановка специально создана для детей и поможет родителям через игру и театр раскрыть перед ними ценность здорового питания. «Капитан Борщ» — это и весёлое приключение, и увлекательный способ сформировать интерес к полезной пище.

Режиссер
Арина Юдинцева
В ролях
Кирилл Смирнов
Александр Лозицкий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2000 ₽

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