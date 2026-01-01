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КАПА
Билеты от 2000₽
Киноафиша КАПА

КАПА

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Большой сольный концерт артиста КАПА в Санкт-Петербурге

Артист КАПА возвращается в Северную столицу с большим сольным концертом, который обещает стать настоящим музыкальным событием. Презентация нового альбома, а также все ваши любимые хиты и специальные гости — все это ждет вас на сцене.

КАПа по праву можно назвать хитмейкером. Каждый его релиз находит отклик в сердцах зрителей, а его музыкальные достижения уже стали визитной карточкой современного шоу-бизнеса.

Не упустите возможность купить билеты заранее — ближе к дате концерта они будут дорожать. Начало мероприятия в 19:00, а для счастливчиков, купивших VIP-билеты, пройдет встреча с артистами в 18:00. Это уникальная возможность пообщаться и сделать фото с кумирами!

Мы ждем вас 26 сентября в ресторане Palma в Санкт-Петербурге. Не пропустите это музыкальное событие!

Купить билет на концерт КАПА

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Октябрь
9 октября пятница
19:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 2000 ₽
В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Palma Санкт-Петербург, Салова, 61, апарт-отель Valo
от 1800 ₽

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17 октября в 18:00 Дом Гоголя
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Разгоны Офлайн
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Орган и свечи. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень
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Неоклассика

Орган и свечи. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень

30 августа в 15:00 Музей Пушкина
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