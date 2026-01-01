Большой сольный концерт артиста КАПА в Санкт-Петербурге

Артист КАПА возвращается в Северную столицу с большим сольным концертом, который обещает стать настоящим музыкальным событием. Презентация нового альбома, а также все ваши любимые хиты и специальные гости — все это ждет вас на сцене.

КАПа по праву можно назвать хитмейкером. Каждый его релиз находит отклик в сердцах зрителей, а его музыкальные достижения уже стали визитной карточкой современного шоу-бизнеса.

Не упустите возможность купить билеты заранее — ближе к дате концерта они будут дорожать. Начало мероприятия в 19:00, а для счастливчиков, купивших VIP-билеты, пройдет встреча с артистами в 18:00. Это уникальная возможность пообщаться и сделать фото с кумирами!

Мы ждем вас 26 сентября в ресторане Palma в Санкт-Петербурге. Не пропустите это музыкальное событие!