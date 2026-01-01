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Кантград
Киноафиша Кантград

Спектакль Кантград

Документальный спектакль о том, как Кенигсберг превращали в Калиниград
Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Мир после катастрофы

Спектакль переносит зрителей в послевоенный Кёнигсберг, который превращается в Калининград, раскрывая жестокую реальность послевоенной жизни. Через документальные свидетельства показана жизнь на присоединенных территориях в 1945 году — территория, разделенная между побежденными немцами и советскими переселенцами.

Горе побежденным и вопросы победителей

Сюжет фокусируется на том, что переживают победители и побежденные, и как обе стороны сталкиваются с последствиями войны. Немцы, изгнанные из своих домов, и русские, прибывшие осваивать новые земли, разделяют общее горе, но, несмотря на это, жизнь на этих землях все равно продолжается.

История любви в разгаре катастрофы

Сквозь трагизм и разруху разворачивается история любви между советским офицером и немкой, которую он спасает от выселения. Это романтическая линия о двух врагах, чьи судьбы переплетаются на фоне разрушенного мира.

Два мира: проигравшие и победители

Спектакль исследует, как строят новую жизнь и прощаются со старой различные группы людей: проигравшие и победители, коренные жители и переселенцы, военные и мирные, женщины и мужчины, дети и старики. Взгляд на историю через призму личных переживаний помогает глубже понять сложности послевоенного времени.

Режиссер
Анастасия Патлай
В ролях
Ольга Лапшина
Мария Сурова
Александр Топурия
Юрий Межевич

Фотографии

Кантград Кантград Кантград Кантград Кантград Кантград
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