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«Каннон Данс». Спектакль-балет «Вкл/выкл»
Киноафиша «Каннон Данс». Спектакль-балет «Вкл/выкл»

«Каннон Данс». Спектакль-балет «Вкл/выкл»

12+
Режиссер Иван Балабанов
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Современное танцевальное шоу от Ивана Балабанова

«Вкл/выкл» — это не просто спектакль, а глубокая рефлексия на тему нашего времени. Он затрагивает вопросы, которые волнуют каждого из нас: как сохранить баланс в быстро меняющемся и непредсказуемом мире? Как не потерять свою внутреннюю силу в условиях постоянного давления со стороны общества?

Идея и концепция

Хореограф Иван Балабанов делится своим видением: «При создании данной работы мною двигало желание исследовать глубинное психологическое воздействие, которое оказывает на человека массовое использование социальных сетей». Зрители увидят образы подавленных эмоций и ощутят бремя, которое несёт на себе современный человек, вынужденный постоянно соответствовать ожиданиям окружающих.

Тематика спектакля

Жизнь современных людей часто превращается в бесконечную гонку страхов и тревог. Мы прячем свои истинные чувства за масками успешности, которые навязывают нам социальные сети. Эта постоянная игра ролей может приводить к апатии и внутреннему истощению. Спектакль предлагает зрителям задуматься о том, как важно быть самим собой в мире, где так легко потерять свою индивидуальность.

Команда создателей

В спектакле участвуют талантливые исполнители: Ван Цзе Фу, Ника Калинина, Алексей Мороз, Ольга Огородникова, Ирина Поздеева, Екатерина Афанасьева, Анна Чиркина и Ольга Перминова. Хореография выполнена Иваном Балабановым (Северная Македония), а костюмы создала Дарья Бочкарева. За свет отвечает Ксения Котенева, а музыкальное сопровождение обеспечил композитор Alessandro Olla (Италия-Испания).

Не упустите возможность увидеть этот актуальный и глубокий спектакль, который заставит вас задуматься о современных реалиях и вашей роли в них.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽

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